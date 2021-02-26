«حديث الصباح».. الامتحانات و«نور حياة» أبرز ما تناولته الفضائيات

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تناولته برامج التوك شو الصباحية اليوم الخميس، والفقرات والمداخلات الهاتفية التي عرضتها البرامج، إذ تطرق برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين، محمد الشاذلي وهدير أبوزيد، لآخر تطورات مبادرة «نور حياة» للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

حيث قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق «تحيا مصر»، إن مبادرة «نور حياة» تعمل حاليا في 19 محافظة منذ إطلاقها في يناير 2019، من خلال قوافل متنقلة في مراكز الشباب أو أماكن يتم تحديدها كنقطة التقاء لتجميع المواطنين فيها لإجراء الكشف الطبي للنظارة أو تسليم العلاج، ويجرى الكشف بشكل مبدأي، وإذا تطلبت الحالة تدخلا جراحيا يتم تسليمها علاج من الصيدلية أو إجراء كشف نظارة، وفي الأسبوع التالي يتم تسليمها للشخص من خلال منظمات المجتمع المدني.

وأضاف أنه إذا كانت الحالة تتطلب تدخل جراحي تحول لأقرب مستشفى عسكري تشارك مع الحملة من ضمن 17 مستشفى عسكري على مستوى الجمهورية، إضافة لـ3 مستشفيات تتبع وزارة الداخلية، وذلك لإجراء العملية أو التدخل الجراحي المطلوب بالمجان.

ولفت أن وزارة الصحة تشارك في الحملات التي يطلقها الصندوق، إضافة لهيئة الشراء الموحد، وأكثر من 500 جمعية أو مؤسسة مجتمع مدني على مستوى الجمهورية، بحيث لا يتم تكرار الجهود مع أي طرف، وتحسين الخدمة المقدمة مثل حملة «نور حياة» أو «كلنا جنبك»، في إحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي، والتي وصلت نسبتها لـ 40% من أجهزة الغسيل الكلوي.

وكشف «مختار» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، عن أصعب الحالات التي واجهتها حملة «نور حياة»، قائلا إن أصعب حالة واجهتها الحملة كانت لمواطنة في السويس، تعاني من المياه البيضاء لمدة 40 عامًا، إضافة لطفل سنه 3 أشهر فقط يعاني من نفس المشكلة، لافتًا إلى أن العدسات التي يتم تركيبها للمواطنين بالمبادرة، صنعت في الولايات المتحدة وليست في الهند أو الصين، حيث وفرت إدارة الخدمات التطبيقية بالقوات المسلحة وهيئة الشراء الموحد، 200 ألف عدسة أمريكية لتركيبها للمواطن الأولى بالرعاية.

وأوضح أن دور الصندوق يكبر يوما بعد الآخر، خاصة مع زيادة التنسيق بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وهذا يصب في مصلحة الفئات الأولى بالرعاية، إذ يتم استغلال كل الموارد المتاحة، سواء موازنة الدولة، أو موازنة العمل المجتمعي، بشركات القطاع الخاص أو المجتمع المدني، والجميع يسير وفق خطة واحدة في مشروع تطوير الريف المصري.

كما سلط برنامج «صباح الخير يا مصر» على استعدادات الجامعات لاستنئاف الدراسة وإجراء الامتحانات، حيث قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة بدأت منذ صباح أمس استقبال الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية، وذلك لتهيئتهم لأجواء الامتحانات قبل بدأها، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالمدن لأهميتها، والحد الأقصى للإقامة بالغرفة الواحدة طالبين فقط، وجرى تسكين أكثر من 800 طالب حتى اليوم.

وناشد الطلاب بارتداء الكمامة طوال فترة الامتحانات، واصطحاب الأدوات الشخصية معهم، «كل واحد يجيب مسطرته أو قلمه الرصاص أو إزازة المياه، كل واحد يجيب أدواته»، مؤكدا أنه وجه بإغلاق الكافيتريات في فترة الامتحانات، بهدف تأدية الطلاب امتحاناتهم مباشرة ويغادر القاعة بسلام، خاصة أن الجامعة خصصت أبواب للدخول وأخرى للخروج لعدم إحداث زحام، كما أن بين كل امتحان وآخر ساعة.

ولفت إلى أنه سيتفقد عدد من الكليات خارج الحرم الجامعي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية رغم أن اليوم إجازة، من أجهزة لقياس الحرارة والتأكيد على ارتداء الكمامات وبوابات التعقيم ومراحل دخول الطلاب للمدرجات، متابعا: «أنا ونائب رئيس الجامعة أمس أجرينا قياس المسافات بين الطالب والآخر عشان تبقى زي ما الكتاب ما بيقول».

وحذر الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية، من تناول الوجبات السريعة، قائلا: «فيه مرضى كتير بسبب الأكل في الشارع، لأنه يتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي والقولون العصبي والانتفاخ والامساك المزمن والاسهال المزمن، .. ده بيبقى عايش على أكل الشارع، وعندما نبحث في الأمر نجد أنه مصاب بجرثومة المعدة، إذ تأكل جدار المعدة لوقت طويل».

وحذر سالم في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر شاشة التلفزيون المصري والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، من الجبن من أصل الدهن النباتي، لأنه عبارة عن زيت النخيل، وهو من الزيوت البشعة رخيصة الثمن، وتسبب مشكلات صحية كبيرة: «بيلعب في جدار الخلية الحية وقد تتسبب في نمو خلايا سرطانية، أما الجبنة القريش فهي صحية أكثر من أي نوع آخر من الجبن».

وتابع: «يجب التوقف عن تناول أي جبن من أصل دهن نباتي، ولا مشكلة من تناول الجبن الرومي، لكن يجب شراؤها من مكان موثوق منه، لأنها إذا كانت قديمة مثل سنة أو سنتين على سبيل المثال، فقد تشهد نمو فطريات تصيب الكبد وتسبب مشكلات صحية كبيرة له».

أما بالنسبة إلى مادة برومات البوتاسيوم، قال إنها تضاف إلى الدقيق لزيادة لونه الأبيض، وتستخدم في الخبز الفينو والكرواسون ومختلف المخبوزات: «بتفرق في الطعم والشكل، وهي مادة مسرطنة وجرى وقف استخدامها من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية منذ ثمانينات القرن الماضي، كما أوقفت نيجريا استخدامها في عام 2000».