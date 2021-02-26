نماذج استرشادية لطلاب الابتدائية الأزهرية قبل ساعات من امتحاناتهم

يؤدي طلاب الأزهر الشريف من الصفوف الرابع والخامس الابتدائي للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، امتحانات مادة القرآن الكريم ومادة التربية الإسلامية، غدا السبت، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقرر الأزهر الشريف إلغاء امتحان الشفوي للقرآن الكريم والحديث والاكتفاء بالامتحان التحريري، وإلغاء التراكمي لهذا الفصل، والاعتماد على المقرر فقط.

12 طالبا بكل لجنة

عقد الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اجتماعات خلال الساعات الماضية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير اللازمة بكل المعاهد، وتوفير مطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة بكل معهد.

وارتداء الكمامات للطلاب داخل لجان الامتحانات، ولن يزيد عدد الطلاب على 12 طالبا في كل لجنة، مع ضرورة التنسيق الكامل مع المحافظين ومديريات الصحة بالمحافظات وتوفير طبيب لكل لجنة.

التباعد وعدم التجمعات

وأكد الشيخ صالح عباس، في تصريحات على موقع الأزهر، أن الأزهر ملتزم بنفس القرارت التي أعلنها وزير التربية والتعليم، مؤكدا على التنسيق بين الأزهر والتربية والتعليم بشأن الامتحانات.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من توفير كواشف الحرارة والمعادن بكل المعاهد واللجان، ومراعاة التباعد وعدم التجمعات وتوفير التهوية، والإضاءة الجيدة والالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية، والتأكد من مدى مناسبة المقاعد وتوافرها في المعاهد التي سيتم عقد الامتحانات بها.

يذكر أن الأزهر الشريف، أعلن قواعد عودة الطلاب للدراسة في الفصل الدراسي الثاني، ووضع ضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2020- 2021.

وأكد الأزهر أن رياض الأطفال لن يكون لهم امتحانات بل يكتفي بتقييمهم عن طريق معلميهم كما المتبع، والصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، يكتفي بتقييمهم عن طريق معلميهم كما هو متبع.

أما الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، فيتم امتحانها بدءًا من السبت 27 فبراير وحتى الثلاثاء الموافق 2 مارس المقبل.