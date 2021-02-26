تفاصيل 16 وظيفة متاحة في كافة التخصصات من التضامن الاجتماعي

طرح موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عددا من الوظائف المتوفرة في مصر اليوم، والتي تناسب عددا كبيرا من المؤهلات والحرف المختلفة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية، تفاصيل الوطائف المتاحة في التقرير التالي.

الوظائف المتاحة اليوم

وظيفة مسؤول مبيعات تأمين

اسم الشركة: مصر لتامينات الحياة.

مقر العمل: شرم الشيخ - الطور - جنوب سيناء .

العمالة المطلوبة: 10 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 34 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2000 جنيه .

الحوافز الاضافية: 4000 - 6000 جنيه .

وظيفة مهندس كهرباء وشبكات

اسم الشركة: جلوبال للمقاولات .

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس مبيعات

اسم الشركة: إيماج للهندسة والتجارة.

مقر العمل النزهة الجديدة - القاهرة.

مستوي الخبرة: إدارة عُليا.

سنين الخبرة: سنة-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3000 - 6000 جنيه .

الحوافز الإضافية: 20000 جنيه .

وظيفة سكرتيرة

اسم الشركة: إيماج للهندسة والتجارة.

مقر العمل: النزهة الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: إدارة عُليا.

سنين الخبرة: سنة-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 36 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500 - 6000 جنيه .

وظيفة مسئول خدمة عملاء

اسم الشركة: مجموعة الليثي .

مقر العمل: القطامية - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 4 .

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة فني تركيبات وسباكة

اسم الشركة: صن هيت .

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه .

وظيفة محاسب مراقبة مخزون

اسم الشركة: المخابز الحديثة (ريتش بيك - برنش).

مقر العمل: مدينة السادات - المنوفية.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا .

وظيفة مساعد صيدلي

اسم الشركة: صيدليات مصر.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - الرحاب - التجمع الاول - التجمع الخامس - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي لا يشترط.

المؤهل المطلوب مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس لا يشترط.

الراتب الأساسي 2800 - 3000 جنيه .

وظيفة مصمم/مصممة جرافيك

اسم الشركة اون مصر لتنظيم المؤتمرات .

مقر العمل مصر الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة حديث التخرج.

الجنس المطلوب لا يشترط.

اللغة الانجليزية جيد جدا.

السن المطلوب 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي جيد جدا.

المؤهل المطلوب مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا.

الراتب الأساسي 3000 - 5000 جنيه.

وظيفة محاسب فرع

اسم الشركة بي تك .

مقر العمل الحمام - العلمين - مارينا - مطروح .

مستوى الخبرة حديث التخرج.

الجنس المطلوب ذكر.

اللغة الانجليزية أساسيات.

السن المطلوب 23 - 27 سنة.

الحاسب الآلي جيد.

المؤهل المطلوب عالي.

مايكروسوفت أوفيس جيد.

الراتب الأساسي 2300 جنيه .

الحوافز الاضافية 300 - 500 جنيه .

وظيفة اخصائى SEO

اسم الشركة قنديل .

مقر العمل الجيزة - العمرانية - الجيزة.

مستوى الخبرة خبرة متوسطة.

سنين الخبرة 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب لا يشترط.

اللغة الانجليزية جيد جدا.

السن المطلوب 25- 40 سنة.

الحاسب الآلي جيد جدا.

المؤهل المطلوب مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا.

الراتب الأساسي 5000 - 10000 جنيه .

وظيفة محاسب

اسم الشركة برايم للمنتجات الورقية.

مقر العمل الهرم - الجيزة .

مستوى الخبرة حديث التخرج.

سنين الخبرة سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب لا يشترط.

اللغة الانجليزية أساسيات. السن المطلوب 21 - 29 سنة.

الحاسب الآلي جيد جدا.

المؤهل المطلوب مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة برفكس للألكترونيات .

مقر العمل الزقازيق - العاشر من رمضان - الشرقية .

مستوى الخبرة لا يشترط.

الجنس المطلوب ذكر.

اللغة الإنجليزية لا يشترط.

السن المطلوب 23 - 30 سنة.

الحاسب الآلي لا يشترط.

المؤهل المطلوب مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس لا يشترط.

الراتب الأساسي 2000 جنيه .

الحوافز الاضافية 1000 - 5000 جنيه.

وظيفة مهندس جوده

اسم الشركة الجنرال .

مقر العمل العاشر من رمضان - الشرقية .

مستوى الخبرة خبرة متوسطة.

سنين الخبرة سنتان-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب لا يشترط.

اللغة الإنجليزية جيد جدا.

السن المطلوب25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي جيد.

المؤهل المطلوب مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس جيد. وظيفة نجار

اسم الشركة ليدز .

مقر العمل القاهرة الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة خبرة متوسطة.

سنين الخبرة 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب ذكر.

اللغة الإنجليزية لا يشترط.

السن المطلوب 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي لا يشترط.

المؤهل المطلوب إعدادية.

مايكروسوفت أوفيس لا يشترط.

وظيفة مسعف طبى

اسم الشركة ميلانو للصناعات الغذائيه.

مقر العمل السنبلاوين - المنصورة - الدقهلية.

مستوى الخبرة حديث التخرج.

سنين الخبرة سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب ذكر.

اللغة الإنجليزية جيد.

السن المطلوب 25 - 30 سنة.

الحاسب الآلي جيد.

المؤهل المطلوب عالي.

مايكروسوفت أوفيس جيد.