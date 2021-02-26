وزير الزراعة: زراعة 33 ألف فدان بجنوب سيناء

أكد المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن محافظة جنوب سيناء ليست محافظة سياحية فقط كما ينظر إليها المجتمع المحلي، لكنها أيضًا تتجه بخطوات سريعة نحو التنمية في المجال الزراعي.

وأضاف خلال تفقده مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم الجمعة، إحدى المزارع بمدينة الطور أنه جرى خلال الفترة الماضية زراعة ما يقرب من 33 ألف فدان بها، فضلا عن تنفيذ الأنشطة المتنوعة للإنتاج الداجني والسمكي والحيواني.

وقال الوزير إن الوزارة تسعى لدعم التنمية الزراعية على أرض جنوب سيناء، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في مجال الزراعة باعتبار جنوب سيناء من المحافظات المستهلكة، ما يوفر للمستثمر سوقاً لبيع المنتجات الزراعية سواء للمواطنين أو للمنتجعات السياحية.

وأشاد وزير الزراعة بالتجارب الرائدة للاستثمار الخاص في مجال الزراعة بمدينة الطور، مؤكدًا أن هذه المزارع نجحت في زراعة كافة المحاصيل الزراعية وبإنتاجية عالية جدًا.

وأكد وزير الزراعة أنه جرى الاتفاق على الإسراع في تقنين أوضاع المزارعين، وحل كافة مشاكلهم، لتدعم الاستثمار الزراعي بجنوب سيناء، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيض أسعار المحاصيل الزراعية، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، إضافة إلى أن المحاصيل الزراعية تكون عالية الجودة وخالية من المبيدات والأسمدة.

وقام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقهما المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات الوزارة والمحافظة بافتتاح وحدة مركز الصحراء لإقلمة الشتلات وتقديم الدعم الفنى بمدينة الطوروقاما بتوزيع شتلات الخضروات والفاكهة مجانا على مزارعي سيناء.

وقال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء إن الوحدة على مساحة 2000 متر ومنزرعة بشتلات خضر (طماطم – فلفل – باذنجان – كرنب – خس) بذور خضر (خيار - كوسة - بطيخ – كانتلوب) وسيتم توفير البذور المطلوبة حتى تتناسب مع الموسم الزراعى وطبيعة التربة والظروف الجوية السائدة بمنطقة الزراعة.

كما تتضمن شتلات فاكهة (زيتون – موالح – مانجو – عنب) مع توفير بعض أنواع أشجار الفاكهة التى تتماشى مع الظروف الجوية لكل مدينة من مدن المحافظة.

أيضا شتلات طبية وعطرية (نعناع – مريمية – حبق – روز مارى – زعتر – كركدية – حشيشة الليمون (شتلات زينة ) الكينوكاربس- مصدات رياح - فيكس ناتدا.

وأصناف تتماشى مع طبيعة التربة والظروف الجوية ، وتخضع لبرنامج تقسية لتتلاءم مع طبيعة الظروف الجوية السائدة.

واضاف زغلول أن الإنتاجية المتوقعة تصل إلى 100ألف شتلة سنويا من أنواع الخضر والنباتات الطبية والعطرية المختلفة، و50 ألف شتلة سنويا من أنواع أشجار الفاكهة والزينة، كما ‏يتم اختيار أنواع الزراعات بالوحدة طبقا لما تزرعه المجتمعات المحلية بالمحافظة مع تطبيق المعاير العلمية لإنتاج شتلة خالية من الأمراض لتلافي دخول أى آفات أو مسببات مرضية من خارج المحافظة.

والوحدة أيضا ‏تقدم الدعم الفني لجميع الممارسات الزراعية الجيدة (الزراعة – المكافحة التسميد – الرى) من خلال الفريق البحثي المكلف من قبل مركز بحوث الصحراء للإشراف على الوحدة.