إحباط محاولات تهريب أجهزة لاسلكي ومستلزمات طبية بجمارك نويبع

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي مدير عام جمرك نويبع بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، من ضبط محاولتي تهريب لـ6 أجهزة لاسلكي وتلسكوبين وكمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك بناء على الإخبارية المقدمة من مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، وعلي عبد السميع رئيس قسم الأمن الجمركي، بالاشتباه في الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب «ا. م. ع» والمحمولة على السيارة رقم «7938/8412»، والأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب «ف. ف. أ» والمحملة على السيارة رقم «60/20442».

وتم تشكيل لجنة جمركية تضم كلا من محمود حمزة مدير إدارة الوارد، ومحمد رمضان وهشام عمار ومصطفي الجالي مأموري الحركة، وأحمد دياب وعصام فاروق مأموري التعريفة، وأسامة صلاح أمن جمركي، لتفتيش الأمتعة والحقائب الخاصة بالمشتبه بهم، وتبين وجود 40 عبوة أدوات وتركيبات خاصة بطب وجراحة الأسنان، مخبأة في أمتعة الراكب الأول و300 منظم غاز معبأة بداخل 34 بالطو حريمي و2 تليسكوب فلكي و6 أجهزة لاسلكية micro Talk محظور دخولها البلاد، وبلغت إجمالي قيمة المضبوطات نحو 100 ألف و500 جنيه.

قرر حمدى الشعراوي مدير عام جمرك نويبع بجنوب سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي، رقمي 4 و5 لسنة 2021، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك ومجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.