تعرف على الخريطة المرورية بالجيزة بعد إغلاق كوبري ترسا والدائري الأوسطي

أجرت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزه تحويلات مرورية بسبب غلق كلي لكوبري ترسا الحالي بالاتجاهين حتى 15 من شهر مارس المقبل للقيام بالأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع توسعة الكوبري وأستحداث كوبري سيارات جديد على تقاطع شارع ترسا مع شارع عثمان محرم.

غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي

وقامت المحافظة بعمل تحويلات مرورية بسبب غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي بنطاق مدينة 6 أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق البدرشين والقاهرة والعين السخنة فقط تحديدا بمحيط المنطقة الكائنة أعلى تقاطع طريق الفيوم مع الطريق الدائري الأوسطي وحتى يوم 22 من شهر مارس المقبل.

التحويلات المرورية بسبب غلق كوبري ترسا

- حركة المركبات القادمة من شارع ترسا وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع وخاتم المرسلين تسير يساراً باتجاه شارع محمد سالم ثم استكمال السير حتى شارع الأهرام ثم السير يمينآ اتجاه شارع عثمان محرم واستكمال السير اتجاه شارع خاتم المرسلين.

- حركة المركبات القادمة من شارع خاتم المرسلين وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع ترسا تقوم بالسير يمينآ بشارع عثمان محرم اتجاه شارع الاهرام ثم الدوران والعودة بشارع الاهرام اتجاه مناطق المريوطية ثم الدوران مره أخرى والعودة من فتحة دوران كايرو مول ثم السير يمينا باتجاه شارع محمد سالم واستكمال السير حتى شارع ترسا.

التحويلات المرورية بسبب غلق الدائري الأوسطي

أولاً

- (مركبات النقل ذات الاحجام الكبيرة ) القادمة من 6 أكتوبر وترغب في السير للطريق الدائرى الأوسطي باتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة تسلك طريق الفيوم الصحراوي وصولا حتى الطريق الإقليمي واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.

ثانياً

- (المركبات الخاصة والنقل ذات الحجم الصغير) القادمة من 6 اكتوبر وترغب بالسير اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة تسلك طريق الواحات وصولا حتى الطريق الدائري القوس الغربي واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.