مدارس القليوبية تستعد لاستقبال الطلاب لامتحانات نصف العام

قالت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إن مدارس القليوبية جاهزة لاستقبال امتحانات نصف العام، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأضافت إبراهيم، في بيان لها اليوم، أنه تم التأكيد على نظافة المدارس والفصول وتعقيم المدارس قبل دخول الطلبة الامتحان وبعد خروجهم من الامتحان؛ والتأكيد على تجهيز الفصول التي تشهد تواجد لجان امتحانية بها بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجنة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

وأكدت على ضرورة ارتداء الطلبة الكمامات والمراقبين وجميع العاملين بالمدرسة والحفاظ على المسافات والإجراءات الاحترازية والوقائية بين الطلبة.

ووجهت بضرورة توفير الرعاية الصحية للطلبة والاطمئنان علي الحالة الصحية للطلبة والتأكد علي عدم وجود أي معوقات تعوق اداء الامتحانات.

يذكر أنه تم الإعلان في وقت سابق عن رفع حالة الطوارئ لتطهير وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات نصف العام.

ووجهت وكيل مديرية التربية والتعليم رسالة طمانينة للطلاب وأولياء الأمور مع قرب بداية اختبارات الفصل الدراسى الأول، مؤكدة على أنها أصدرت تعليمات بتهيئة المناخ المناسب والملائم الذى يسمح للطلاب بأداء الأمتحانات في جو من الهدوء والانضباط.

كما شددت على اتباع وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس والتأكيد على الالتزام بتنفيذ التعليمات وسرعة إزالة أى سلبيات أو معوقات تعيق سير أعمال الامتحانات.

وقالت إبراهيم لأولياء الأمور: «نحن في خدمتكم لأي استفسار وهناك معلمون شرفاء يضحون بأوقاتهم من أجل الطلاب وتوفير الراحة النفسية والهدوء لأبنائنا الطلاب عند أداء الامتحان».

كما وجهت بضرورة التواصل السريع مع غرف العمليات بالإدارات والمديرية، لتذليل كافة المعوقات وتذليل كافة العقبات والوصول لحلها بطريقة سريعة وفورية.