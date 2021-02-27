تكدس السيارات أمام محطات الغاز بالفيوم.. والمحافظ يبحث زيادتها إلى 20

تشهد محطات الغاز الطبيعي بمحافظة الفيوم، تكدسًا شديدًا يوميًا من قبل سيارات «السرفيس» الداخلي، بالإضافة إلى سيارات التاكسي، وبعض الملاكي من أجل «تفويل» سياراتهم، مما يتسبب في أزمة مرورية بشكل مستمر بالمناطق المحيطة بمحطات الوقود، وسط قيام إدارة شرطة المرور بالدفع بقواتها لتنظيم عملية الانتظار دون التسبب في أزمة مرورية.

وتصطف عشرات السيارات يوميًا أمام محطة الغاز بمنطقة دلة، ويصل طابور الانتظار إلى منطقة المسلة، بينما يمتد أمام محطة غاز بالقرب من فيلا المحافظ وحتى منطقة منشأة عبدالله، فيما يمتد من أمام محطة الغاز الطبيعي بمنطقة الكيمان وحتى نهاية منطقة المدينة الصناعية.

وقال طارق مجدي، سائق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه يعمل سائق تاكسي، واضطر إلى تحويل سيارته لتسير بالغاز الطبيعي، بدلًا من البنزين بسبب رخص سعره، خصوصًا أنّ التاكسي يعمل عدة ورديات أي يظل يتحرك على مدار اليوم ويستهلك الكثير من الوقود، ولكن منذ ما يقرب من أسبوع تعطلت محطة الغاز الموجودة أمام موقف مصر فتسببت في أزمة شديدة.

وفي سياق متصل، أوضح أسامة السيد، «سائق سرفيس» أنّه يضيع 3 ساعات يوميًا في الانتظار أمام محطة الوقود للحصول على «تفويلة» مؤكدًا أنّه يخرج من منزله صباح كل يوم حاملًا هم «التفويل» وتضييع يومه في الانتظار أمام محطة الغاز.

على جانب آخر، لفت عصام محمود، سائق تاكسي، إلى أنّه أصبح يعود يوميًا لأسرته بالقليل من المال الذي لا يُغني ولا يُسمن من جوع، فهو لا يستطع العمل فترة طويلة إمّا بسبب انتظاره فترة طويلة أمام محطة الوقود أو بسبب نفاد الغاز من السيارة، وعدم تمكنه من التفويل مرة أخرى، وبالتالي عدم تمكنه من مواصلة عمله.

وطالب سائقو الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، المحافظ، بضرورة إيجاد حل فوري وسريع لتلك الأزمة رأفةً بحال السائقين، وتيسيرًا عليهم ليتمكنوا من الاستمرار في عملهم بشكل جيد وتوفير مطالب أسرهم وتلبية احتياجاتهم.

على جانب آخر، عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع مسؤولي البترول وشركات الغاز لمتابعة إنشاء محطات الغاز الطبيعي الجديدة بمختلف أرجاء المحافظة، تفعيلًا للمبادرة الرئاسية لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار الأنصاري إلى أنّه من المزمع إنشاء وتأهيل 20 محطة غاز منها 13 من خلال شركة «غاز تك» و7 محطات من خلال شركة «جارجاس»، مشددًا على سرعة الانتهاء من إنشاء تلك المحطات وإدخالها حيز الخدمة بكامل طاقتها في اسرع وقت ممكن لحل أزمة تكدس السيارات على محطات الغاز.