عمرو اديب: الكمامة مستمرة معانا 5 سنين كمان (فيديو)

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الخبراء والأطباء والعلماء في إنجلترا، توقعوا أن يظل العالم يرتدي الكمامة لمدة 5 سنوات قادمة، مضيفًا: «أنا مظنش إن الناس لبست حاجة بالمدة دي وإحنا هنلبس 5 سنين كمامة كمان».

وأوضح أديب خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC مصر» أنه سيكون هناك عادة لارتداء الكمامات حتى بعد حصولهم على الأمصال واللقاحات، وسيعتاد الناس على بعض العادات الصحية، مثل عدم استخدام أدوات الغير والبعد عن الأحضان والتقبيل.

وأشار أديب إلى أن مصر سمحت بالاستخدام الطارئ للقاحات «سبوتنك» الروسي و«أسترازينكا» مبديًا سعادته بالسماح باستخدام لقاح «سبوتنك» الروسي، نظرًا لوجود تقارير جيدة بشأنه، لافتًا إلى صدور تقارير في الولايات المتحدة الأمريكية توضح أن مواطن من كل 3 مواطنين حصل على اللقاح وأن هناك مواطنين أمريكان امتنعوا عن المصل.

وحذر أديب من انتشار الإصابات بين فئات صغيرة في السن، حيث انتشرت الإصابات بين الأطفال حتى 12 عام وأننا لم نكن نسمع ذلك من قبل.