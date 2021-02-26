عمرو أديب يتجاهل الحادث في ظهوره الأول: هنبدأ بموضوع الشهر العقاري
كتب:
شريف سليمان
10:44 م | الجمعة 26 فبراير 2021
الإعلامي عمرو أديب
تجاهل الإعلامي عمرو أديب، الحديث عن الحادث المروري الذي تعرض له، في ظهوره الأول خلال حلقة اليوم من برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر».
وقال أديب: «دائما البداية من الأخبار، الأخبار المهمة، موضوع الشهر العقاري، يجب أن يعلم كل مواطن في مصر إن مفيش حارة سد».
وأضاف: «في الأيام الأخيرة، فيه ناس كتير وعندهم حق، بأنهم شعروا بالحارة السد وإنهم هيدفعوا الـ2.5% ومعاهم 1% لنقابة المحامين.. لكن مفيش كلام من ده، مصر مفيهاش حارة سد يا جماعة، مصر فيها تفاهم وكلام وأخد وعطاء، ونفس الشيء قبل كده حصل في التصالح».
وتابع: «الناس قالت إنهم ضاعوا وفلوسهم راحت، لكن مفيش الكلام ده، والفرق بين النظرية والتطبيق زي الفرق بين السماء والأرض.. وإحنا بنتكلم عن التطبيق، الناس اكتشفت إن فيه مشاكل كثيرة».
وواصل: «بالنسبة للشهر العقاري، فلو ورقك سليم ورحت للمدام مديحة اللي في الدور التالت، المواطن محتاج أن يذهب إلى الشهر العقاري 4 مرات على الأقل، ده غير المحكمة والكلام التاني .. المسألة ليست سهلة، وهي معقدة، وأتحدث هنا الطريقة وليس النسبة».