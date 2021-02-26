صحة الدقهلية تعلن بدء حملة تطعيم شلل الأطفال بمسيرة سيارات

أطلقت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم الجمعة، مسيرة بالسيارات المجهزة بمكبرات الصوت واللافتات الكبيرة للإعلان عن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل.

وطافت المسيرة، التي نظمها القطاع الوقائي بالمديرية، أنحاء متعددة من المحافظة، وذلك للإعلان عن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، يوم الأحد القادم ولمدة 4 أيام، للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال في إطار جهود وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وخاصة الأطفال.

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وخرجت المسيرة بناء على توجيهات الدكتور سعد عبداللطيف مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وانطلقت صباح اليوم الجمعة 26 فبراير، للإعلان عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المزمع انطلاقها بعد غد الأحد 28 فبراير والتى ستستمر لمدة 4 أيام وتنتهي في 3 مارس المقبل حيث جابت المسيرة أنحاء محافظة الدقهلية.

ووجه الدكتور سعد مكى، وكيل الوزارة، الشكر لكل من شارك فى المسيرة مؤكدا جاهزية مديرية الصحة بالدقهلية لتحقيق المستهدف المطلوب تحقيقه حتى تظل صحة الدقهلية على عهدها دائما في التقدم و لاستمرار الحفاظ على مصرنا الحبيبة خالية من شلل الأطفال.

وقال مكي، في تصريح صحفي، إن التطعيم سيتم من خلال فرق طبية مدربة منتشرة بجميع قرى ومدن المحافظة وتضم فرقاً متحركة من شقة إلى شقة، وفرق ثابتة في وحدات ومراكز طب الأسرة، وأن الأطفال المستهدفين من عمر يوم حتى 5 سنوات مؤكدا على أن التطعيم آمن وبالمجان لجميع الأطفال المقيمين في مصر سواء مصريين أو غير مصريين من خلال فرق مدربة منتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة بإجمالي 6200 عضو من الفرق الطبية.