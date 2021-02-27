مستشار الرئيس: لن تكون هناك موجة ثالثة لكورونا إذا طبقنا الإجراءات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إننا «تخطينا ما يسمى بقمة أو ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث بدأت الأعداد تتناقص، وحاليا نحن في أعداد متذبذبة ما بين عدد قليل من الزيادات والنقصان، وأتمنى أن تقل الأعداد عن هذا»، مشيدا بحملات التوعية الشديدة التي تقدمها وسائل الإعلام المصرية.

ذروة الموجة الثانية لكورونا انتهت

وأكد تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية القناة الأولى، أن ذروة الموجة الثانية انتهت ولكن ما زال هناك أعداد من هذه الموجة، «بمعنى أننا لم نصل إلى أعداد قليلة للغاية أو صفر، فيجب أن نحترس بشدة ونتبع كل الوسائل الوقائية لأنه ما زال هناك أعداد ترصد، وإذا لم نتبع هذا قد تحدث زيادة في الحالات».

لن يكون هناك موجة ثالثة إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية

وبالحديث عن وجود زيادة في أعداد الإصابات في نهاية شهر أبريل وأول مايو، علق قائلا: إن هذا توقع مبني على الظواهر الاجتماعية والصحية وما يحدث في بعض البلاد الأخرى، وكل هذا يعتمد على إتباع الإجراءات الاحترازية، «يعني إذا حدث تزاحم، أو عدم إتباع للقواعد فإن الفيروس موجود وهناك حالات موجودة وقد ينتشر، وهذا مبني على أن شهر أبريل قد يكون شهر رمضان، ولكن نتمنى ألا يحدث هذا، وهذا ممكن إذا استمرينا في الوقاية لأن هذا الفيروس معدي وينتشر عن طريق العدوي والتجمعات وعدم إتباع الوسائل الوقائية، وإذا اتبعنا هذا بشدة واستمرينا فيه بكل دقة واحتراز لن يكون هناك موجة ثالثة».