طلاب جامعة الإسكندرية يؤدون الامتحانات بإجراءات مشددة (صور)

بدأت، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع كليات جامعة الإسكندرية، وفقا للجداول المعلنة بالكليات، حيث تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة يرافقه الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، مجمع العلوم الإنسانية لتفقد سير أعمال الامتحانات.

واطمأن رئيس جامعة الإسكندرية، على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات، والتي بدأت بتنظيم دخول الطلاب من بوابات الحرم الجامعي، والتأكد من ارتدائه الكمامة، وتحديد علامات على بوابات الجامعة تراعي ترك مسافة كافية بين كل طالب والآخر، وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل الدخول للمبانى ولجان الامتحان، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار بالجامعة والتوجه مباشرة إلى لجنة الامتحانات، وتنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات.

كما اطمأن رئيس الجامعة على حسن سير العملية الامتحانية وانتظامها خلال الفترة المقبلة في ظل الإعداد الجيد والدقة في الالتزام بالضوابط والمعايير الوقائية، مشددا على توفر كل سبل الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب، واتخاذ سبل الأمن الصحي داخل كل لجنة.

وأكد على عمداء الكليات ضرورة تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجنة الامتحان، وكذلك بين كل لجنة امتحان وأخرى أثناء اليوم، تحت إشراف مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالكليات، ومراعاة الوقت المناسب بين كل لجنة امتحان وأخرى لمغادرة الطلاب للجنة المنتهية ليتم اتخاذ إجراءات التعقيم قبل اللجنة الأخرى.

وشدد على العمداء ضرورة اتباع أسس الوقاية والتأكيد على تهوية المدرجات وقاعات الامتحانات بصورة جيدة، وترك جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة بصفة دورية، وغلق جميع أماكن التجمعات.

وأكد قنصوة، أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كل الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفي هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة، أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفي هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة الاشتباه أو الإصابة للطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبي، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات بعد الشفاء أو التأكد من عدم الإصابة، وبالنسبة لطلاب السنوات النهائية المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، فسيتم عقد امتحان استثنائي لهم في الفصل الصيفي بحيث يتم تخرجه مع طلاب دفعته.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول مباشرة، وتستمر لمدة 15 أسبوعا، بما يحقق استكمال العام الدراسي، موضحا أنه سيتم تقسيم الطلاب داخل المحاضرات، والالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، مع التشديد على الالتزام بكل الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

ووجه العمداء بضرورة العمل على رفع مستوى التعاون الدولي والبحثي بالكليات من خلال التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة واستقدام أساتذة زائرين من ذوي الكفاءات العالية في التخصصات العلمية والبحثية المختلفة للاستفادة من خبراتهم في إلقاء المحاضرات والتعاون العلمي والبحثي.