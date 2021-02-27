استمرار أعمال رصف وتأهيل شوارع ساحل سليم والقوصية في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال الرصف والتأهيل لعدد من الشوارع والطرق الرئيسية بمركزي ساحل سليم والقوصية، ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الحالي 2020/2021، وعمليات التنمية التي يجرى تنفيذها والعمل على تطوير الخدمات المقدمة، للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة بالقطاعات المختلفة، وفقًا للإمكانات المتاحة والاعتمادات المتوفرة خاصة قطاع رصف الشوارع والطرق الداخلية بالمراكز والأحياء، مشددًا على التواجد الميداني لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، المتابعة الدورية لهذه المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة، في إطار اهتمام الدولة بتحسين شبكة الطرق الداخلية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى الخدمات المختلفة ضمن رؤية مصر 2030 التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرص المحافظة على تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم أعمال الرصف التي يجرى تنفيذها بقرى المركز، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية، وتنفذها الهيئة القومية للطرق، وتابعت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، أعمال الرصف ووضع التربة الزلطية بشارع الترعة القديمة، فضلا عن أعمال رصف لعدد من الطرق والشوارع الداخلية بمركز القوصية، ضمن اعتمادات الخطة الموحدة للعام المالي الحالي 2020/2021، لاستكمال فتح شرايين مركز القوصية وتحقيق السيولة المرورية، رافقها خلال الجولة مصطفى فتحي ومصطفى عرابي نائبي رئيس المركز، ومتابعة الطبقة الأسفلتية الأولية بشارع المحكمة القديمة والمستشفى، ضمن أعمال إعادة الرصف بالقوصية التي يقوم بها مشروع الرصف التابع لمحافظة أسيوط، ويشمل أعمال إعادة الرصف لشارع المعهد الديني والرعاية وتنظيم الأسرة، بمدينة القوصية ضمن خطة الرصف الخاصة برد الشيء لأصله.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2021، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة، وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن جولاته الميدانية بالقرى والمراكز ومتابعة كل المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، ومنها أعمال الرصف التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على ضرورة استكمال الأعمال، وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.