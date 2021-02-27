رئيس منطقة المنوفية الأزهرية يتفقد امتحانات الابتدائي والثانوي

تفقد عبدالعزيز النجار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر بالمنوفية، صباح اليوم السبت، انتظام سير أعمال الامتحان النقل «الفصل الدراسي الأول» لجان معهد شبين الكوم النموذجي الابتدائي ومعهد فتيات شبين الكوم النموذجي الإعدادي الثانوي، ومعهد شبين الكوم البر الشرقي الإعدادي الثانوي التابعين لمنطقة المنوفية الأزهرية، وذلك للاطمئنان على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، في ظل استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» حماية للجميع.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالمنوفية، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية لتنظيم الامتحانات كذلك استمرار تكثيف أعمال النظافة داخل اللجان، وأخذ الاحتياطات الاحترازية والوقائية اللازمة، والالتزام بارتداء الكمامة لجميع الطلاب والملاحظين وجميع المتواجدين بمقر اللجنة، كذلك مراعاة عدم التكدس أو التزاحم وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، ومتابعة النظافة والتطهير والتعقيم للجان بصفة مستمرة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

كما شدد رئيس الإدارة المركزية، على تنفيذ كل التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان مع الطلاب أو العاملين باللجان وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب للامتحان وضرورة تطهير وتعقيم اللجان بعد خروج الطلاب للمحافظة على سلامة الجميع.

رافقه خلال الزيارة كلا من هشام الرفاعي مستشار التربية الفنية بقطاع المعاهد، وعاطف سلام الوكيل الثقافي بالمنطقة، والدكتور محمد بدر مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، ومكرم عبدالحفيظ مدير إدارة الأمن بالمنطقة، حيث يؤدي الطلاب امتحانهم اليوم الأول الصف الأول الثانوي العلمي في مادة «القرآن الكريم والفقه والثقافة الإسلامية» الصف الأول الثانوي الأدبي «القرآن الكريم، الفقه والمنطق والثقافية الإسلامية، فيما يؤدي طلاب الابتدائي» القرآن الكريم والتربية الإسلامية.