حظك اليوم الأحد 28-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج الثور بصعوبة تغيير شخصياتهم أو تغيير مزاجه مع تغير المواسم على عكس بقية الأبراج، وتقدم «الوطن» حظك اليوم للبرج توقعات كل برج على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الشمس بمنزل المشروعات تمدك بطاقة مهولة وعليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعمل اليوم لصالحك ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور لاعب كرة القدم مارسيلو فييرا، ويوافق تاريخ ميلاده 12 مايو.