رئيس جامعة المنوفية يتابع بدء امتحانات التيرم الأول

تفقد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور عادل مبارك، ونائباه الدكتورة نانسي أسعد، لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن الباجوري، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لجان الامتحانات بمختلف كليات الجامعة، اليوم السبت.

وتابع رئيس الجامعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التى أقرها مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة، لضمان سلامة جميع القائمين على أعمال الإمتحانات .

واطمأن رئيس جامعة المنوفية على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسؤال الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم.

وأكد «مبارك» أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوزيع الجداول، بحيث تضمن عدم تواجد أكثر من فرقة دراسية واحدة لتأدية الامتحانات في ذات الفترة، وتوفير طبيب لكل صالة من صالات الامتحانات، وتخصيص غرفة عزل بكل دور به لجان امتحانات، وتخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها، متمنياً التوفيق للطلاب .

وعلى صعيد متصل، وجه رئيس جامعة المنوفية التهنئة للدكتور أحمد الشوادفي منصور، المدرس بقسم جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعه الكبد، بمعهد الكبد القومي بالجامعة، لفوزه بأعلى جائزة فى زراعة الأعضاء ودرع الجمعية البريطانية لزراعة الأعضاء، والتى يتم منحها كل عامين لأفضل أطباء على مستوى بريطانيا، متمنياً له التوفيق والمزيد من النجاحات، مؤكداً أن هذا عهده دائماً بأطباء معهد الكبد القومي، المميزين والقادرين على تحقيق مراتب متقدمة في الأوساط الطبية العالمية.