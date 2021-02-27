وزير النقل: الرئيس أعاد مشروع المنصورة للدراسة 3 مرات قبل الموافقه عليه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه عرض مشروع « تحيا مصر المنصورة» 3 مرات على الرئيس وأعاده للدراسة الكاملة بشأن المناطق الخمس التي تدخل ضمن المشروع، وذلك بعدما اعترض عدد من الأهالي على هدم قصر ثقافة المنصورة المطل على نهر النيل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير النقل والمواصلات اليوم، السبت، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لوضع حجر أساس مشروع «تحيا مصر المنصورة ».

وكشف الوزير عن وجود تعليمات من القيادة السياسية، باستغلال الأراضي الفضاء المملوكة للسكك الحديدية وأراضي أملاك الدولة، والشركات المديونة المملوكة للدولة في كل عواصم المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي.

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض مشروع تحيا مصر المنصورة: « هذا المشروع لا يدخل مليم واحد منه لوزارة النقل أو هيئة السكة الحديد» ،مشيرا إلى أنه ليس لديه مانع في أن يمول هذا المشروع من صندوق تحيا مصر، مقترحا بأن يتم إنشاء صندوق تحيا مصر بالدقهلية ليساهم فيه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال والمجتمع المدني لتمويل تلك المشروعات.

وقال الوزير، إنه سيتم استغلال حديقة «الهابي لاند» وأرض الفرنساوي وأرض محلج الأقطان، وأرض الثلاجة وحديقة عروس النيل وقصر ثقافة المنصورة ومخازن السكك الحديدية بمدينة طلخا، وسيتم إقامة مركز ثقافي علي أعلي مستوي يواكب العصر من مكتبات إلكترونية ودار للسينما والمسرح بالمنصورة بأرض المحلج.

وأكد الوزير تخصيص قيمة تذكرة الحديقة بأرض الهابي لاند بعد تطويرها للمستشفيات من أجل تطويرها والارتقاء بالمنظومة الطبية بالمحافظة.

وطالب الوزير أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة باستغلال موقعه كوزير للنقل واقتراح مشروعات تخدم المحافظة والارتقاء بمدينة المنصورة خاصة أن المنصورة قبلة المصريين للعلاج والتعليم.

وأكد أن مشروع سماد طلخا سيقام لامحاله، مقترحا إقامة حديقة على أعلى مستوي داخل مشروع أرض السماد المزمع إقامته لخدمة أهالي مدينتي المنصورة وطلخا.

ووجه بإطلاق اسم الشيخ جاد الحق ،شيخ الأزهر الأسبق علي محطة سكة حديد بطرة وذلك بعد تطويرها وتطوير مزلقانها.