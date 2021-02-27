إصابة 3 سيدات بينهن سعودية في انقلاب سيارة بوادي الحيتان

استيقظت 3 صديقات، بينهن سعودية الجنسية، صباح اليوم السبت، وقد اتفقن على الذهاب في نزهة بمنطقة وادي الحيتان، بمحافظة الفيوم، بهدف التنزه والترفيه عن أنفسهن، خصوصاً في ظل مكوثهن في بيوتهن لفترات طويلة، بسبب جائحة كورونا.

وبالفعل، استقلت السيدات الثلاثة سيارة إحداهن، ولكن سرعان ما تحولت الرحلة التي لجأن إليها أملاً في أن يتخلصن من الضغط النفسي بمشاهدة هياكل الحيتان والكائنات البحرية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 40 مليون سنة، إلى كابوس.

ولم تكن الصديقات يعلمن أنّ الرحلة ستنتهي بحادث مأساوي، حيث اصطدمت سيارتهن بجبل من الرمال، فوجئت به قائدة السيارة، نظراً لعدم معرفتها للطريق، أو قيادتها عليه قبل ذلك، مما أسفر عن إصابتهن بإصابات متنوعة.

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بورود بلاغ من مرفق الإسعاف، بتلقي استغاثة لإسعاف ثلاث سيدات، حيث اصطدمت سيارتهن بجبل رملي على الطريق السياحي بمنطقة وادي الحيتان الأثرية بالفيوم.

وعلى الفور، انتقل الرائد إسلام الصاوي، رئيس مباحث قسم شرطة يوسف الصديق، إلى مكان الواقعة، وتبين أنّ الحادث وقع بالطريق السياحي بمدخل وادي الحيتان، بنطاق المركز، نتيجة اصطدام السيارة بجبل رملي، فوجئت به قائدة السيارة فجأة، ولم تتمكن من السيطرة على السيارة فانقلبت بهن.

وتبين أنّ المصابات هن «هبة يوسف طرابلسي»، 50 سنة، سعودية الجنسية، مصابة بجرح أعلى الحاجب الأيسر، و«حنين صلاح الدين محمد»، 32 سنة، مقيمة بالدقي في محافظة الجيزة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة، و«دينا عبد السلام محمد»، 56 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة.

وجرى نقل المصابات الثلاثة إلى مستشفى الهلال التخصصي بمركز أبشواي، وتم تحرير المحضر اللازم بالوقعة، للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.