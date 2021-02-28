بورصة الدواجن اليوم الأحد 28-2-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن، اليوم الأحد 28 فبراير الحاري، في السوق المحلية، حيث ثبتت الأسعار منذ بداية العام بسبب توافر المعروض.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للجمهور على مدار اليوم، متوسط أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المحلية، وفقًا لتصريحات شعبة الدواجن في الغرف التجارية، والأسعار المعلنة في عدد من الأسواق وجاءت الأسعار كالتقرير التالي.

بورصة الدواجن في السوق المحلي

وفي تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء يتراوح ما بين 27 إلى 30 جنيها، مضيفًا أن سعر «الساسو» وصل إلى 32 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البانيه إلى 60 جنيهًا.

وسجلت أسعار الدجاج البلدي 37 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الرومي اليوم عند 50 جنيهًا للكيلو في السوق المحلية، وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كرتونة البيض للمستهلك نحو 40 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتاكيت البيضاء والبلدي اليوم بما يتراوح ما بين 4 و7.5 جنيه.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لتصريحات وزير الزراعة السيد القصير، فأن حجم إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، مما يعني أن مصر شارفت على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

وارتفع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، ويبلغ إنتاج مصر من البط نحو 4 ملايين طائر، أي ما يعادل نحو 7% من إنتاج الدواجن، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.