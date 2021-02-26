بورصة الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021 في مصر

سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 26 فبراير، حالة من الاستقرار في السوق المحلي، بعد أن شهدت أسعار بورصة الدواجن تذبذب خلال الشهرين الماضيين، بارتفاع وانخفاض طفيف في الأسعار.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للجمهور على مدار اليوم، متوسط أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المحلية، وجاءت الأسعار كالتقرير التالي:

أسعار بورصة الدواجن في السوق المحلي

«سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء يتراوح ما بين 27 إلى 30 جنيهًا في السوق المحلي باعتباره السعر الذي يصل للمستهلك النهائي»، وفقا للدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

كما وصل سعر كيلو الدواجن البلدي إلى 37 جنيهًا للكيلو، كما استقرت أسعار الرومي اليوم عند 50 جنيهًا للكيلو في السوق المحلية.

وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، كما وصل سعر «الساسو» إلى 32 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البانية إلى 60 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وسجل سعر كرتونة البيض نحو 40 جنيهًا، ويعد هذا السعر مرتفع نسبيا مقارنة بالأسعار السابقة التي سجلت 37 و 38 جنيهًا.

أسعار أسعار الكتاكيت اليوم

بينما سجل سعر الكتاكيت البيضاء والبلدي اليوم لسعر يتراوح ما بين 3.75 و7 جنيهات.

وقف الاستيراد من الخارج يحمي الصناعة الوطنية

وفي بيان سابق للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أكد أهمية دعم صغار المربيين ووقف خسائرهم وتشجيع صغار وكبار المنتجين علي التوسعفي إنشاء عنابر ومحطات جديدة، حتي تستطيع الصناعة تلبية احتياجات المواطنين نتيجة زيادة استهلاك الفرد والزيادة السكانية.

وبناء عليه، وفق اجتماع عقده الاتحاد بشأن مستقبل الصناعة، أيدت كافة الجهات المعنية مقترحات أعضاء اللجنة، خاصة الموافقة على وقف استيراد أي كميات من الدواجن، أو الأجزاء أو المصنعات القادمة من الخارج خلال الفترة الحالية دعمًا للمنتج المحلي.

وثمن الاتحاد، وقوف كافة الجهات المعنية مع صناعة الدواجن واستثماراتها، عندما تم توضيح الأمر لهم وتأكيدهم الحرص على حماية الصناعة الوطنية ودعم صغار المربين.

وأصدر المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، قرارًا بموافقة جميع الأعضاء بوقف كافة الموافقات الاستيرادية، دعمًا لصناعة الدواجن.

وأكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أهمية القرار في دعم الصناعة الوطنية للدواجن، وترحيب كافة المربين بالقرار، مطالبًا أعضاء الاتحاد بالإقدام على تربية دورات جديدة، والاستمرار في خطط التوسع تلبية للطلب المحلي من البروتين الداجني.