كل ما تريد معرفته عن أول يوم امتحانات أولى ثانوي

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وسط اجراءات احترازية مكثفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أبرزها تعقيم اللجان الامتحانية جيدا، وتطهيرها، فضلاً عن قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين والعاملين بمختلف القطاعات التعليمية قبل دخول لجان الامتحانات، أيضا عمت فرحة عارمة على وجوه الطلاب لسهولة امتحاني اللغة العربية والأحياء.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز أحداث اليوم الأول لامتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي:

-كيف تم تطبيق الاجراءات الاحترازية في المدارس؟

تم تطبيق الاجراءات الاحترازية في كافة المدارس من خلال تعقيم اللجان الامتحانية جيدا، وتطهيرها، فضلا عن توزيع كمامات طبية على الطلاب مجانا، وقياس درجة حرارتهم.

-هل تم تخصيص فرق طبية بالمدارس لمواجهة فيروس كورونا؟

بالفعل تم تخصيص فرق طبية بكافة المدارس، وذلك للاطمئنان على صحة الطلاب، واهتمت هذه الفرق بقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع الكمامات الطبية عليهم قبل دخول لجان الامتحانات.

-ما هى المواد التي أدى فيها الطلاب الامتحان اليوم؟

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء، وسهولة الامتحانين وسقوط سيستيم التابلت.

-وماذا عن أسئلة الامتحانات؟

أكد عدد من الطلاب أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولا تحتوي على أي أسئلة معقدة، مؤكدين أن الأسئلة «معقولة»، ولا توجد أي أسئلة من خارج المنهج المقرر.

-هل واجهت الطلاب أي مشكلات أثناء أداء الامتحان؟

بالفعل واجه الطلاب مشكلات تتعلق بسيستيم التابلت، واشتكى عدد كبير من الطلاب من سقوط سيستيم التابلت في الامتحان أكثر من مرة.

-وماذا فعل الطلاب بعد سقوط السيستيم؟

في نهاية وقت الامتحان سيتم تحرير محضر للطالب بأنه لم يستطع أداء الامتحان بسبب «سقوط السيستيم».

-وهل تم تحرير محاضر بالفعل؟

تم تحرير عدد كبير من المحاضر للطلاب بشأن سقوط السيستيم، كل من حضر الامتحان وواجه مشكلة في السيستيم ناجح

-وما هو موقف الطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان؟

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أي طالب حضر الامتحان، اليوم، وواجه مشكلة تقنية في التابلت فهو ناجح.

-وكيف يتم حل مشكلة سقوط السيستيم؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه اعتبارًا من الغد، سيتم تقسيم حضور الطلاب بحسب المحافظة، مع تعديل طفيف في بعض المواعيد.

-ماذا لو حدثت مشكلات بعد ذلك؟

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه اعتبارًا من الغد لا تكون هناك أي مشكلات في الشبكات، بتنسيق كامل مع وزارة الاتصالات لحل المشكلات التقنية

-كم عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية 552 ألفا و936 طالبا، وتمكن 569 ألفا و213 طالبا من أداء امتحان مادة الأحياء.

-كم عدد الطلاب الذين واجهو مشكلات فنية؟

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين واجهتهم مشكلات فنية بلغوا 10% من إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم.

-هل هناك تنسيق مع وزارة الاتصالات؟

جري التنسيق مع وزارة الاتصالات لحل كافة المشاكل المتعلقة بالتابلت.