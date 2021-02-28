حظك اليوم الأحد 28-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يقع في الحب بسهولةٍ؛ لأنّ الحب بالنسبة إليه شيء هام في حياته، ويسعى دائمًا للكمال في علاقاته العاطفية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تراجع سلوكك الصحي وأن تركز على ما يفيدك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تتكلم فقط مع من تثق بهم ولا ترفض نصيحة المخلصين، ولا تتسرع في انفعالاتك مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.