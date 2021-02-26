حظك اليوم الجمعة 26-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يعد مواليد برج الميزان من أفضل شركاء الحياة لمواليد برج الحمل، كما يوجد توافق بينهم وبين مواليد برج الدلو بشكل كبير، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر واليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك بالنفع وقد تعقد اتفاقا جديدا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الفلك يعدك بانطلاقة واحتفال مع الأحباب أو الأصدقاء واليوم ممتاز للتفريق بين الأعداء والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.