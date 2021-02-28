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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 28-2-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الأحد 28 فبراير 2021
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يمتلك مواليد برج العقرب قدرا كبيرا من الثقة بالذات لدرجة تكاد تصل عند البعض إلى الغرور، ويفضلون الألوان القوية التي تعبر عن شخصيتهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على التألق ويمنحك أدوات السعادة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

يمنحك المخلصون الخبرة والنصائح الثمينة فاستفد منها.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

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