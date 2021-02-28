حظك اليوم الأحد 28-2-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يتميز بأنه شخص وفي وطاهر، وحكيم وعاقل، ويميل للعملية والواقعية في حياته، ولا يحب العيش في الأحلام والسير وراء الأوهام، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على تحقيق النجاح ويمنحك قدرة كبيرة على الإقناع.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.