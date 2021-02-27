امتحانات النقل والجامعات تحت الإجراءات المشددة

بدأت وزارة التربية والتعليم، اليوم، امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم العام والفنى، بعد تأجيلها منذ يناير الماضى، وتستمر حتى 11 مارس المقبل، كما أدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادتى اللغة العربية والأحياء إلكترونياً، وورقياً لمن لم يتسلم التابلت بالمدارس داخل اللجان الامتحانية، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا، وحماية للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية بمختلف اللجان.

86% من أولى ثانوي أدوا الامتحان إلكترونياً ومد «اللغة العربية» حتى 12 ظهراً بسبب «السيستم»

وشكا العديد من أولياء الأمور، من أن بعض طلاب الصف الأول الثانوى لم يتمكنوا من الدخول إلى السيستم، وأنهم تأخروا حتى دخلوا إلى منصة الامتحانات. ما رد عليه مصدر مسئول بالوزارة، فى تصريحات لـ«الوطن»، بأنه تم مد زمن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى حتى 12 ظهراً، نتيجة حدوث بعض المشكلات فى أجهزة التابلت ببعض المحافظات، وحتى يحصل جميع الطلاب على حقهم فى الإجابة عن أسئلة الامتحانات، مشيراً إلى أن 86% من طلاب الصف الأول الثانوى أدوا الامتحان إلكترونياً، وأن جميع المشكلات الفنية والتقنية تم حلها.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك التزاماً كاملاً من جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا، وارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، منوهاً بأن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تصلها أى تقارير عن حدوث مشكلات صحية للطلاب أو المعلمين.

من جانبها، قالت الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، إن بعض المشاكل التى واجهها بعض من طلاب الصف الأول الثانوى، أمس، أثناء امتحان مادة اللغة العربية هى مجرد أزمة فى شبكة الإنترنت فى بعض المناطق، وليس فى «سيستم» الامتحانات نفسه، مضيفة لـ«الوطن»: «غرفة العمليات فى وزارة التعليم تتابع كل تفاصيل امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف المدارس على مستوى جميع المحافظات، وتم حساب مدة الإجابة عن الامتحان من بداية دخول الطالب على منصة الامتحانات، وبالتالى لم يضع عليه الوقت الذى تأخر خلاله حتى استطاع الدخول إلى المنصة».

وأضافت رئيس قطاع التعليم العام: «فى أسوأ الظروف إن واجه الطالب مشكلة كبيرة أو أزمة تمنعه من أداء الامتحان نهائياً يتم تحرير محضر من قبَل إدارة المدرسة بهذه الحالة داخل لجنة الامتحان، وإعادة الامتحان له، فالوزارة تضع أمامها مصلحة ومستقبل الطالب أولاً وأخيراً، وأى مشاكل أو أزمات مر بها الطلاب أمس سيتم تداركها خلال الامتحانات المقبلة».

لمواجهة فيروس «كورونا»: توزيع الكمامات على الطلاب أمام اللجان وقياس درجات حرارتهم قبل دخولهم

وحرصت العديد من الفرق الطبية داخل اللجان الامتحانية، بمختلف محافظات الجمهورية، على توزيع الكمامات الطبية مجاناً على طلاب الصف الأول الثانوى، قبل السماح لهم بدخول اللجان، مشددة على الالتزام الكامل بارتداء الكمامات وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان؛ للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بالعدوى.

تعقيم وتطهير دوري للمدارس

واتخذت الوزارة جميع الاستعدادات والتجهيزات لعقد الامتحانات؛ بتعقيم اللجان وتطهيرها، وتوفير أدوات التعقيم داخلها، وتطهير دورات المياه؛ لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، وتوفير أجهزة حرارية باللجان الامتحانية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، كما طالبت أولياء الأمور بعدم الوجود فى محيط اللجان الامتحانية؛ لمنع الزحام، وللحد من انتشار الفيروس.

«التعليم» لـ«أولياء الأمور»: «لو ابنك درجة حرارته مرتفعة ماتنزلوش يمتحن حرصاً على سلامته هو وزملائه»

ووجهت «التعليم» رسالة إلى أولياء الأمور: «لو ابنك درجة حرارته مرتفعة ماتنزلوش يمتحن، حرصاً على سلامته هو وزملائه»، مشددة على أنه لن يسمح لأى طالب درجة حرارته 38 بالوجود داخل اللجان، مع احتفاظه بحقه فى امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال الامتحانات الشهرية التى سيتم عقدها فى مارس وأبريل ومايو، بنفس درجات الدور الأول.

من جانبه، قال اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات سارت بشكل منتظم وطبيعى أمس لصفوف النقل، وإن هناك بعض المشكلات التقنية والفنية فى التابلت فى بعض المحافظات، لكنها بسيطة للغاية، مضيفاً، لـ«الوطن»، أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية طبقت الإجراءات الاحترازية، وتم تخصيص فرق طبية باللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية للاطمئنان على صحة الطلاب، وكذلك عربات للطوارئ، إضافة إلى منع دخول أولياء الأمور إلى المدرسة، وتوزيع كمامات طبية على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات.

وتفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم، لجان الصفين الأول والثانى الثانوى بمدرسة «سارة تقى الله» الرسمية للغات بإدارة «الوايلى» التعليمية؛ للاطمئنان على حسن سير الامتحانات دون أى عقبات، وتضم المدرسة 194 طالباً موزعين على 14 لجنة، منها 7 لجان للصف الأول و7 للصف الثانى الثانوى. وأشار المحافظ، خلال الجولة، إلى أنَّه تمّ اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يومياً قبل بدء الامتحانات.

وكشف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن أن عدد الطلاب الذين بدأوا امتحانات الفصل الدراسى الأول بالمحافظة، أمس، 1462000 طالب، وأن المحافظة حرصت على التنسيق الكامل مع «التربية والتعليم» لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، مضيفاً، خلال جولته التفقدية للامتحانات، أمس، بالمدرسة السعيدية الثانوية بنين، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية بمدارس المحافظة 73 ألف طالب، وتم تخصيص غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة سير الامتحانات وتوفير جميع المستلزمات الطبية فى المدارس.

الطلاب: الامتحان سهل وأسئلته مباشرة

وسادت الفرحة بين طلاب الصف الأول الثانوى بعد امتحان اللغة العربية، بسبب سهولته، وقال يوسف محمد، الطالب بالمدرسة السعيدية الثانوية بنين، لـ«الوطن»، إن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، ولم يشمل أى أسئلة معقدة، أو تحتاج لوقت طويل فى الإجابة عنها، مضيفاً: أبرز المشكلات التى حدثت مع الطلاب فنية فى التابلت ولا علاقة لها بمستوى الامتحان، فأسئلته مباشرة ومن المقرر.

وقال الطالب إبراهيم فتحى، بالمدرسة السعيدية الثانوية، إن الامتحان كان فى غاية البساطة، وأسئلته اختيارية، ولا تحتوى على أى غموض، وأنه أجاب عنها فى وقت قليل: «جاوبت على الامتحان فى آخر ربع ساعة، وسهولة الامتحان أنقذتنا من تكرار سقوط السيستم».