ضبط أشهر تاجر مخدرات بالدقهلية في العملية «لؤلؤ»

مأمورية أمنية مدعومة بقوات من الأمن المركزي، وكلاب الحراسة، وقوات من عدة جهات أمنية، ألقت القبض على أشهر تاجر حشيش بالدقهلية، ويدعى «حسني» وبرفقته زوجته، أثناء اختبائهما في منزلهما بمنطقة الجمالية بالدقهلية، قبل توزيعهما صنفا جديدا من مخدر الحشيش، أطلقا عليه «لؤلؤ».

وكشفت التحريات التي باشرها قطاعا الأمن الوطني والأمن العام، أن المتهمين يستعدان لترويج كمية كبيرة من المخدرات، وخاصة الحشيش، واختارا اسما للصنف الجديد بالوصفة التي تعدها الزوجة باسم «لؤلؤ».

وذكرت التحريات، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، وبمشاركة مديريتي أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة جهود مكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، رصدت نشاط المتهمين المريب وعلاقتهما الوطيدة بتجار المخدرات.

المتهمان كانا يستعدان لتوزيع المخدرات في 3 محافظات

كما أكدت المصادر السرية، أن المتهمين كانا يستعدان لإدخال كمية كبيرة من المخدرات وتوزيعها على عملائهم من التجار في دمياط والدقهلية وبورسعيد، فتم إعداد مأمورية أمنية تحركت لضبط المتهمين بعد أن أكدت التحريات تواجدهما في شقتهما بمنطقة الجمالية.

12 طربة حشيش

وداهمت القوات شقة المتهمين، وتم ضبط 12 طربة لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر البانجو، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وذلك حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية، حيث استسلم المتهمان، واعترفا بصحة التحريات، ولم ينكرا علاقتهما بالمخدرات المضبوطة.

عرض المضبوطات على المعمل الجنائي

وتم تحرير محضر ضبط، وأحيل المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق في الواقعة بعد اعترافهما بتفاصيلها، وإقرارهما بصحة تحريات الأجهزة الأمنية حولهما وحول نشاطهما كما قررت النيابة عرض المضبوطات على المعمل الجنائي لبيان كونها مواد مخدرة من عدمه، وتحفظت على هواتف المتهمين التي حوت رسائل مع عملائهم لتوفير الشحنات المطلوبة.