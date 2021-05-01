التنمية المحلية: 66 ألف حالة غلق من 1 ديسمبر وحتى الأربعاء الماضي

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم، ضمن العطلات الرسمية التي أعلنتها الدولة المصرية وتبدأ من اليوم السبت وحتى الاثنين المقبل، مع الالتزام بكل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، أنه جرى غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فاعليات جماهيرية والتعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية التي تخالف قرارات الدولة الخاصة بهذه الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتابع أن قطاع التفتيش والمتابعة شن حملات تفتيش على محافظات القاهرة الكبرى، وشملت بولاق الدكرور والدقي والعجوزة والسيدة زينب والمقطم والهرم وغيرها، وكانت المخالفة كبيرة، وتتعلق بأكثر من أمر مثل مواعيد الفتح والغلق.

وأردف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه في الفترة من 1 ديسمبر الماضي وحتى الأربعاء الماضي، بلغت حالات الغلق 66 ألف حالة، من بينها أكثر من 18 ألف مقهى، و22 ألف محل، و5 آلاف سوق، و1026 مطعما، و8 آلاف ورشة، وأكثر من 6 آلاف مركز تعليمي للدروس الخصوصية.

وحول مقاطع الفيديو الخاصة بالتكدس والزحام في منطقة الحسين وشارع المعز، قال: «طبيعة الشارع ده أنه بحثي وثقافي، وفي اليوم التاني نزلت الحي شرطة السياحة وتم رفع كل الإشغالات، ونفس الأمر بالنسبة إلى صور الشيش في المقاهي والأحياء من أول أسوان وحتى مطروح».

وحول التعامل مع الشواطئ في يوم شم النسيم الموافق بعد غد الاثنين من هذا الأسبوع، أكد: «قولا واحدا، الشواطئ مغلقة مثلما حدث في العام الماضي، وكذا الأمر بالنسبة إلى الحدائق العامة، ونفس الأمر سيتكرر هذا العام».