بدرية طلبة: من حقى أرقص بكل ثقة على الترابيزة.. ونفسي أعيش في فيلا

قالت الفنانة بدرية طلبة، إنها كان صاحبة أداء مميزا، في برنامجها «نفسنة»، موضحة: «من حقى أقف على الترابيزة وأرقص بكل ثقة.. لأني أنا اللى جبت للبرنامج مشاهدات وإعلانات».

وأضافت «طلبة»، خلال حوارها ببرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة «المحور»، أنها سافرت الكثير من البلدان العربية، وكان هناك دعم وترحيب كبير بها، مضيفة: «بين كل مليون واحد فيه واحد بس بيكرهني».

بدرية طلبة لـ بسمة وهبة: حلم حياتي أعيش في فيلا

وأوضحت الفنانة بدرية طلبة، أنها قدمت 169 عملا فنيا، ولكن رغم أعمالها الكبيرة، لم تتمكن من تحقيق حلمها، مؤكدة: «كان نفسي أعيش في فيلا.. حلم حياتي».

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة «المحور»، أنها تناقش من ينتقدها بأدب واحترام، مستطردة: «اللى مش بيرد عليا باحترام برد عليه بنفس طريقته».

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.