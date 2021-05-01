3 فئات معرضون للوفاة فورا بسبب «فسيخ شم النسيم»

كشفت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، عن أن هناك 3 فئات من الأشخاص معرضين للعديد من الأخطار المرضية، عند تناولهم فسيخ شم النسيم، قد تصل إلى حد الوفاة.

وأوضحت أستاذ السموم الإكلينيكية في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن الفئة الأولى هم مرضى ارتفاع ضغط الدم، حيث من المفترض ألا يتناولوا أي أطعمة مالحة أو بها أملاح عالية نهائياً، وبالتالي فإنه لا يجب عليهم أن يتناولوا الأسماك المملحة، وعلى رأسها الفسيخ.

وأكدت «مها» أن الفئة الثانية هم مرضى الكُلى، حيث إن الكلى بها فشل في إتمام وظائفها في الأساس، وتناول الفسيخ سيؤثر سلباً عليها، بسبب تناول كميات كبيرة من الأملاح، وأشارت إلى أن الفئة الثالثة هم بعض الفئات من مرضى القلب، وهم من يعاونون من فشل أو قصور في عضلة القلب، وتلك الفئة لا تتحمل تناول أملاح ومياه بكميات كبيرة، وبالتالي قد يؤدي إلى تدهور حالة المريض وإصابته بالفشل القلبي.

أستاذ السموم الإكلينيكية: هؤلاء المرضى حالتهم الصحية لا تحتمل أملاح زائدة

وتابعت أستاذ السموم الإكلينيكية بكلية طب الإسكندرية أن هذه الفئات الثلاثة ممنوعة من تناول «فسيخ شم النسيم» لعدة أسباب، أولها أن حالتهم الصحية لا تحتمل أملاح زائدة تماماً، وثانيا إذا تعرض لإسهال وقيء، أي النوع البسيط من الأعراض، فهم لا يتحملون تماماً هذه الأعراض، وأخيراً أنه في حالة تعرض تلك الفئات لحالات التسمم، فهم يحتاجون الأمصال مثل باقي حالات التسمم، ولكن وضعهم يكون أكثر خطورة.

وأوضحت «مها» أن تلك الفئات المرضية الثلاثة أكثر خطورة على صحتهم إذا تعرضوا للتسمم بسبب تناول الفسيخ، وإن لم يتلقوا العلاج أو يتوجهوا إلى المستشفى فور ظهور الأعراض، تكون نسبة الوفاة أعلى بكثير من مختلف الأشخاص، بسبب حالتهم المرضية، سواء الضغط أو القلب أو الكلى.

وتنصح أستاذ السموم الإكلينيكية بكلية طب الإسكندرية تلك الفئات الثلاثة بعدم تناول الفسيخ خلال يوم عيد شم النسيم، لأن الفسيخ يحتوي على كميات كبيرة من الأملاح، وأضراره على هؤلاء المرضى كبيرة.