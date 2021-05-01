5 أعراض خطيرة لتناول الفسيخ المسمم.. أبرزها اضطراب في الرؤية

كشفت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، عن أبرز الأعراض التي تظهر على الشخص الذي يتناول الفسيخ المسمم في عيد شم النسيم، والذي ينبغي عليه التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم، حتى لا تتفاقم حالته المرضية.

أعراض الإصابة عند تناول الفسيخ المسمم

وتستعرض «الوطن» كافة الأعراض التي تظهر على مختلف الأشخاص الذين سيتناولون الفسيخ المسمم خلال عيد شم النسيم، وفقًا لما قالته الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم الإكلينيكية بكلية الطب في جامعة الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»:

1 - آلام في البطن مع الإسهال والقيء.

2 - الشعور بصعوبة في البلع.

3 - الإصابة باضطراب في الرؤية، وهنا تكون حدقة العين واسعة، مع سقوط جفن العين لأسفل ولا يتسطيع رفعه أو فتح العين.

4 - الشعور بصعوبة كبيرة في التنفس في الحالات المتأخرة من إصابات التسمم.

6 - تنميل في الجسم، كما أنه لا يستطيع التحرك أو السير بالشكل الطبيعي، بسبب ما يحدث من شلل في مختلف عضلات جسم هذا الشخص.

«مها»: ينبغي على من يظهر عليه أيًا من تلك الأعراض التوجه إلى المستشفى

وأكدت أستاذ السموم الإكلينيكية بكلية طب الإسكندرية، أنه ينبغي عند تناول الشخص للفسيخ المسمم وشعوره بأي من هذه الأعراض أن يتوجه على الفور إلى أقرب مستشفى كبير أو مركز سموم، حتى يكون متوفرًا بهم مصل هذه السموم، لأن المستشفيات الصغيرة والوحدات الصحية لا توجد بها هذه الأمصال.

وفي سياق مختلف كانت الدكتورة مها غانم قد حذرت المواطنين عند شراء الفسيخ من خلال الأسواق، لافتة إلى التأكد من أن نوع السمك بوري، وليس سمك الأرنب الذي يتسبب في تسمم من يتناوله، كما أنه لا يوجد له أي أمصال، وقد يؤدي إلى الوفاة.