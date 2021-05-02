«ماء مغلى ولمون وخل».. نصائح طبية لتجنب أضرار «الفسيخ والرنجة»

على الرغم من تحذيرات المتخصصين «كل عام»، والتى تشير إلى خطورة تناول الفسيخ والرنجه، لاحتمالية الإصابة بالتسمم الغذائي أو النزلات المعوية، مع خطورة تناولهم لبعض الفئات، كالحوامل، مرضى القلب، مرضى الكلى، مرضى الكبد، الأطفال ومرضى قرحة المعدة، لضعف المناعة لديهم، لايزال عدد من المواطنين يحرصون على تناول الفسيخ والرنجا ضمن طقوس شم النسيم.

الدكتوره آمال صبري استشارية طب الأطفال والتغذية العلاجية توضح في سطور عدد من النصائح لتجنب أضرار «الفسيخ والرنجا».

- الحرص على شرائهم من مصدر مضمون.

- للتأكد من سلامتهم، يجب الضغط على الأنسجة بالأصابع، فإذا «غاصت فيها»، دل ذلك على فسادهم.

- ملاحظة دلائل أخرى على فساد أنسجتهم مثل تهتك في الجلد - فقدان لبريق اللون أو انبعاث رائحة كريهة.

- ينصح التجميد بعد الشراء لمدة يومين على الأقل قبل الأكل، وذلك لقتل الطفيليات والبكتيريا.

- يفضل ترك الفسيخ أو الرنجا في ماء مغلى لمدة 10 دقائق، ثم غسلهم بعد ذلك بالماء مع قليل من الليمون والخل، وذلك لقتل البكتيريا والطفيليات وللتخلص من كمية كبيرة من الأملاح.

- وللوقاية من التسمم الممباري بسبب البكتيريا اللاهوائية «الكولستيرديوم بوتيولينيوم»، يفضل «تشويح» الرنجه على النار وقلي الفسيخ في قليل من الزيت أو وضعه في الفرن.

- ينصح بتناول كوبين من الماء قبل الأكل وكوباً أخر أثناء الأكل، لملأ المعدة، حتى لا نتناول كميات كبيرة، كذلك تناول كميات كبيرة من الماء بعد الأكل لتخليص الجسم من السموم والأملاح.

- الحرص على تناول السلطة الخضراء والخضار المائي مثل «الخس والخيار والكابوتشي»، وكذلك البقدونس مع الأكل لقدرتهم على تخليص الجسم من الأملاح والسموم.

- تناول الخبز البلدي بالردة الغني بالألياف التي تساعد على الهضم وتجنب ذلك الأبيض، مع الحرص على تناول القليل منه، وخاصة لمرضى السكري والسمنة.

- تجنب المشروبات الغازية، التي تزيد من انتفاخ القولون لاحتوائها على غاز ثاني أكسيد الكربون ولمحتواها العالى من السكر والملح الذي يزيد من احتباس السوائل والأملاح في الجسم ما يسبب ارتفاع ضغط الدم، ويفضل استبدالها بالماء والليمون والشاي الأخضر والنعناع والكركديه والزنجبيل لمساعدة الهضم وكذلك عصير البرتقال الغني بالبوتاسيوم لطرد الملح الزائد.

- وينصح بتجنب الحلويات التي تزيد من عسر الهضم، واستبدالها بالفواكه وخاصة الموز والبرتقال والكانتالوب لغناهم بالبوتاسيوم الطارد للأملاح الزائدة من الجسم.

- يفضل المشي السريع لمدة نصف على الأقل لمساعدة الهضم.

- التوجه في الحال للمستشفي عند ظهور أي أعراض مثل القيء، الإسهال، آلام بالبطن، ارتفاع درجة الحرارة.

- التوجه الفوري لمركز السموم للحصول على المصل المضاد للبكتيريا عند ظهور أعراض التسمم الخطيرة مثل: «جفاف الفم، اضطراب الرؤية وازدواجها، صعوبة في البلع والكلام، رعشة وبرودة في الأطراف، ضعف في العضلات أو صعوبة في التنفس».