«الصحة»: أكثر من 152 مليون إصابة و3 ملايين وفاة بكورونا حول العالم

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إنَّ هناك زيادة عالمية على مستوى أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد للأسبوع الثاني على التوالي، وزيادة الوفيات للأسبوع الثالث على التوالي، وتخطت الإصابات العالمية حاجز الـ152 مليون إصابة و3 ملايين وفاة منذ بداية جائحة منهم مليون وفاة آخر 3 أشهر.

وأضاف «عيد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنَّ الأسبوع الماضي شهد أكثر من 5 ملايين إصابة عالمية كأعلى إبلاغ أسبوعي منذ بداية الجائحة وجرى تسجيل ما يقرب من 44 ألف حالة بزيادة قدرها 8% عن الأسبوع السابق، وتمّ تسجيل أعلى الإصابات خلال الأسبوع الماضي في الهند والبرازيل وأمريكا وتركيا وفرنسا بواقع 3.8 ملايين إصابة بما يعادل 65% من إجمالي الحالات الجديدة، ومثلت الزيادة اليومية في المتوسط نحو 825 ألف حالة يوميا، وسجلت الوفيات ما يقرب من 18500 حالة وفاة.

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان: «أعلى الوفيات خلال الأسبوع الماضي من نصيب الهند بما يزيد على 22 ألف حالة وفاة يليها البرازيل بنحو 17 ألف حالة وفاة، ولا تزال الهند في المركز الأول عالميا من حيث حالات الإصابة الجديدة وتخططت الإصابات اليومية حاجز الـ400 ألف حالة وتمّ تسجيل 2.5 مليون حالة في الأسبوع الماضي بزيادة 25% عن الأسبوع السابق عليه وهو ما يعادل 40% من إصابات العالم».

وأردف رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان: «بالنسبة للوضع في دول شرق المتوسط، فإنه جرى الإبلاغ منذ بداية الجائحة عن 9.1 مليون حالة منهم 2.5 مليون حالة في إيران ومليون حالة في العراق، وبالنسبة إلى الوفيات فقد تمّ الإبلاغ عن 182 ألف حالة وفاة منذ بداية الجائحة منهم 71 ألف حالة في إيران فقط».