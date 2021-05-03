حظك اليوم الاثنين 3-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يبلغ عدد الأبراج 12 برجًا على دائرة البروج، إذ تمر خلالها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك لتنمية أعمالك ويمدك بروح المرح وتعبر جيدا عن نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للانفتاح والالتقاء بأشخاص تحبهم وتقترب منهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المطربة جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ويجب أن تكون مرنا وأن تحافظ على ما لديك من روح صبورة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اقتران القمر مع زحل في منزل الحظ يجعلك اليوم تتبادل الحوار والأفكار وتبدو حاضر الذهن منفتحا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم سحرا وتألقا وتتحدث ببراعة وطلاقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الإعلامي قصي خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

اقتران القمر مع زحل بمنزل المدخرات يساعدك اليوم على التخطيط الجيد لقضايا مهنية أو مالية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء يمنحنك لباقة ودبلوماسية في تعاملك ومع من حولك وتقترب بلطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه اليوم لعلاقتك بمن حولك وتجنب الصدام في محيطك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. لا تضن على من تحب بكلمات حلوة تكسبه بها.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة مايا نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 14 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك الطاقة، وتحسن تنظيم وتوظيف جهودك، واليوم أنت قادر على الكثير.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تدفعك للاهتمام بمن تحب وتتحمل مسؤولياتك بصدر رحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تساعدك الأفلاك على إنجاز واجباتك بحماس وتعرض آراءك اليوم بدبلوماسية ووضوح.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل مع من حولك بحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس؛ قد تشعر اليوم بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأشخاص المقربين منك، حاول أن ترتب أفكارك وتجنب الصدام.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمواجهتك وقد يتسبب ذلك في خلاف عاطفي أو مع أحد الأصدقاء وعليك أن تقوم بخطوة نحو الإصلاح.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك يقظة ذهنية ويعدك اليوم بأن تعيش حياة مليئة بالأحداث.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اقتران القمر وزحل يدعمك وقد يساعدك على حل مشاكلك العاطفية بنضج وحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان الراحل طلعت زكريا، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تهتم بمضاعفة تركيزك لتحسن توجيه جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، فينوس وعطارد في منزل الحب يمنحانك سحرا ويقظة ويخدمك الحظ فتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم تتمتع بيقظة ذهنية وتعرف كيف تعرض وجهة نظرك وتفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ القمر في برجك يجعلك اليوم تشعر بثقة وبسلام نفسي وتبدو جذابا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب جيرارد بيكيه، ويوافق تاريخ ميلاده 2 فبراير

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر مما يجعل الوقت مناسبا للتأمل ومراجعة النفس، فقط كن متحفظا ولا تعلن خططك واعتن بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم من المهم أن تتحكم في غضبك وانفعالاتك لتحسن التصرف ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سلوى خطاب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 فبراير.