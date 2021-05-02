الصحة تحذر من تناول الفسيخ: جرعة مصل التسمم تكلف الدولة 85 ألف جنيه

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تستعد لكل المواسم والأعياد وبخاصة شم النسيم، إذ تضطلع فيه بجهود كبيرة لضمان سلامة الغذاء والاستعداد لموسم شم النسيم، بغية الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الأضرار التي تلحق صحتهم وسلامتهم من خلال تبني سياسة الوقاية خير من العلاج.

وأضاف عيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حزم مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «نتخذ إجراءات استباقية لتوعية المستهلك من بعض السلع والمنتجات الضارة، وننفذ حملات كثيرة في هذه المواسم نتابع الاشتراطات الصحية للمنشأت الغذائية والشهادات الصحية للعاملين وسحب المنتجات ظاهريا ونسحب منها عينات للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي».

وحذر رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، من تناول الفسيخ وبخاصة مع حلول يوم شم النسيم غدا الإثنين، إذ أنه يمثل خطورة كبيرة جدا، لأن طريقة تحضيره تساعد على نمو نوع خطير من البكتيريا إذ يفرز سموما قاتلة تسبب أضرارا شديدة للمتناولين وتزيد من احتمالية الوفاة.

وتابع: «عندما نشتري الأسماك المملحة والمدخنة يجب أن نشتريها من محال خاضعة للإشراف والرقابة وألا نشتريها من الباعة الجائلين او نصنعها في المنزل وأن نتأكد من توفر الاشتراطات الصحية فيها وألا نسرف في تناول الأسماك المملحة لأنها تحتوي على نسب عالية من الأملاح تصل لأكثر من 17% من وزن هذه الأسماك وتسبب ضررا شديدا جدا وبخاصة لمصابي أمراض القلب والضغط والكلى والحوامل والأطفال، ويجب أن نتجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة نظرا لتركيز السموم في هذه المناطق».

وأشار إلى أنه عند الإحساس بأي أعراض مرضية، مثل جفاف في الحلق وصعوبة في البلع وازدواجية في الرؤية وضيق في التنفس، فيجب التوجه فورا إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم، حيث توفر وزارة الصحة مصل البتيوليزم الخاص بحالات التسمم مجانا، مشيرا إلى أن الجرعة الواحدة من هذا المصل تكلف الدولة 85 ألف جنيه.