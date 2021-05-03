خبراء تغذية يكشفون ما يجب وما لا يجب على الأطفال تناوله في شم النسيم

يحتفل المصريون بشم النسيم هذا العام في منازلهم، فلا حدائق ولا منتزهات، بعد أن فرض كورونا احتفالا بشكل مختلف عن السنوات الماضية، وحفاظا على أرواح المواطنين أغلقت الدولة الحدائق كافة، وكثّفت الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، فعادة ما يحرص معظم المصريين على تناول البيض الملون وأنواع مختلفة من الفسيخ والرنجة، فهناك بعض الأنواع المعينة التي يجب على الطلاب الابتعاد عنها وأخرى يجب تناولها، بحسب ما رواه خبراء التغذية لـ«الوطن».

«حسونة»: يجب تجنب تناول المشروبات السكرية والحلويات التى تعطى سعرات حرارية عالية

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إنّ هناك نوعين من المأكولات التي تؤثر على الأطفال: النوع الأول له تأثير إيجابي مثل البيض المسلوق الذي يحتوي على البروتين عالي الجودة، وعلى جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يجب أن يتناولها الفرد، فالجسم لا يستطيع تكوينها ما يساعد على نمو الأطفال وبناء أجسامهم، كما تقي الجسم من الأمراض، ويجب على الطلاب تناول الخضروات والفاكهة التي تمد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية.

وأضاف حسونة لـ«الوطن»، أنّ النوع الثاني من المأكولات التي لها تأثير سلبي مثل الأغذية عالية الطاقة والخالية من العناصر الغذائية ومنها الفسيخ والسردين، لاحتوائهما على كميات مرتفعة من الأملاح التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وتتطلب تناول كميات كبيرة من المياه الغازية، إضافة إلى تجنب تناول المشروبات السكرية والحلويات التي تعطى سعرات حرارية عالية وتسبب حدوث تلبك واضطرابات في الجهاز الهضمي.

وشدد أستاذ التغذية على ضرورة الابتعاد عن تناول الأغذية والوجبات السريعة المحتوية على الدهون، والتي بها نقص كبير في العناصر المغذية للجسم، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد في الاحتفال بيوم شم النسيم.

«شعير»: يجب تناول الرنجة وطبق كبير من السلطة الخضراء وسلطة البطاطس المسلوقة

تلوين البيض بالألوان الطبيعية كالكركم والبنجر والكركدية، ضرورة مهمة، فتقول الدكتورة مروة شعير، مدرس التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية: «يفضل تناول البيض الملون ولكن بألوان طبيعية كاستخدام الكركم والبنجر والكركدية أو ألوان طبيعية للحلويات»، مشددة على ضرورة استخدام الاستيكرات والقص والزق، والامتناع عن استخدام الألوان الصناعية في التلوين.

وأضافت شعير لـ«الوطن»، أنّه يجب على الأطفال الامتناع عن تناول الأسماك المملحة كالفسيخ والملوحة والسردين، لاحتوائهما على نسبة عالية من الملح، لافتة إلى ضرورة تناول شريحة صغيرة من الرنجة أي نحو 100 جرام، وذلك للأطفال فوق سن 8 سنوات فما أعلى، مؤكدة أنّه يجب تناول الرنجة وطبق كبير من السلطة الخضراء وسلطة البطاطس المسلوقة.