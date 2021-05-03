ضبط 1.5 طن «رنجة» فاسدة داخل 4 محلات غير مرخصة في ميت غمر

شنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عدة حملات أسفرت جهودها عن ضبط 24 قضية تموينية.

وجرى ضبط صاحب محل لبيع الأسماك المملحة دون ترخيص بميت غمر لحيازته «200 كرتونة وصندوق رنجة مدخنة» بإجمالي وزن واحد طن، غير مصحوبة بأي مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها ومتغيرة في خواصها الطبيعية وظهور علامات التلف عليها.

كما تمّ ضبط صاحب محل لبيع الأسماك المملحة دون ترخيص بميت غمرـ لحيازته 150 كيلو جرام سردين مملح، دون بيانات ومتغيرة فى خواصها الطبيعية وظهور علامات التلف عليها.

ضبط صاحب محل لبيع الأسماك المملحة دون ترخيص بميت غمر لحيازته 200 كيلو جرام فسيخ وسردين مملح دون بيانات ومتغيرة في خواصها الطبيعية وظهور علامات التلف عليها.

وكذلك تمّ ضبط صاحب محل لبيع الأسماك المملحة دون ترخيص بميت غمر، لحيازته 150 كيلو جرام فسيخ وسردين مملح دون بيانات ومتغيرة في خواصها الطبيعية وظهور علامات التلف عليها.