مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21.. منى زكي تفكر فى العودة إلى محمد ممدوح

الجمهور على موعد اليوم مع مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21 لمنى زكي ومحمد ممدوح، حيث يذاع مسلسل لعبة نيوتن على شاشة قناة دي إم سي.

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21

ويشهد مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21 الكثير من الأحداث والمفاجآت بين أبطال العمل، خاصة الثلاثي «هنا» التي تجسد دورها الفنانة منى زكي، و«حازم» الذي يجسد دوره الفنان محمد ممدوح، و«الشيخ مؤنس» الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج.

ويتوقع الجمهور أن يشهد مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21 كثير من الأحداث، أولها أن يصلح اللقاء بين «هنا» و«حازم» الأمور بينهما مرة أخرى، كما يكشف لها عن الجواب الذي أرسله لها وتعمد «الشيخ مؤنس» عدم تسليمه لها حتى لا تغير رأيها وتعود لحازم مرة أخرى وترفض الزواج به.

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل لعبة نيوتن، رغبة «هنا» في أن تذهب بابنها «إبراهيم» إلى حازم، لأنّه لم يراه من قبل، وبالفعل أخبرت «الشيخ مؤنس» برغبتها لكن رفض الأمر، فقررت «هنا» الذهاب بابنها حيث يعمل «حازم»، وينتظر الجمهور هذا اللقاء لمعرفة ما سيدور به، خاصة أنّ الجمهور يتوقع أن يغير اللقاء مجرى الأحداث.

مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وإخراج تامر محسن.

موعد عرض مسلسل لعبة نيوتن

يذكر أنّ مسلسل لعبة نيوتن يذاع يوميا عبر شاشة قناة دي إم سي فى تمام الساعة 8 مساء.