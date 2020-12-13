خبر سار.. موعد وخطوات إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزير قرر فتح باب إضافة المواليد على البطاقات التموينية، وستكون الأولوية لبعض الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

وترصد "الوطن" في السطور القليلة المقبلة، موعد إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين، والمستندات، وخطوات التقديم عبر موقع بوابة الحكومة المصرية..

موعد إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين

ووفق لبيان الوزارة، فأن تسجيل المواليد الجدد سيبدأ من مطلع العام المقبل 2021، وسيكون التقديم متاح في موقع بوابة مصر الرقمية، بالإضافة لمكاتب التموين المختلفة.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

وحددت الوزارة 3 فئات مستحقة لإضافة المواليد على البطاقة التموينية في مطلع 2021، وهي:

1 - الأرامل.

2 - المطلقات.

3 - العمالة غير منتظمة.

خطوات إضافة مواليد عبر موقع دعم مصر

يبدأ الأمر من خلال الدخول على موقع دعم مصر أو من هنـــا.

يتم الضغط على ضم أفراد أسرتي وذلك لإضافة مولود جديد.

يتم اختيار ابد أ الخدمة.

تظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، والتي تتطلب إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.

بعدها تظهر بيانات مقدم الطلب، ومثل عدد الأفراد، المحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية، يتطلب الأمر الضغط على المربع الخاص بموافق على الشروط والأحكام.

قم باختيار الأشخاص المراد ضمهم، بشرط أن يكونوا من الأقارب من الدرجة الأولي، وتسجيل أرقام القومي.

تظهر الصفحة الخاصة بتقديم طلب اضافة مواليد جدد بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل، وبالضغط عليها يتم تسجيل الطلب لدى إدارة التموين التابع لها البطاقة.

ويمكن معرفة نتيجة الطلب من خلال الضغط على تتبع الطلب، لمعرفة موقفه.

عناوين مكاتب التموين

أولًا: القاهرة

1- حلوان: بلوك 29 مدخل 3 شقة رقم 1 مساكن عين حلوان.

الأحياء التي يخدمها المنفذ: السيدة زينب – الخليفة – المقطم – البساتين – دار السلام – حلوان - 15 مايو – المعادي – التبين – مصر القديمة.

2- مركز شباب حدائق القبة: شارع ولي العهد، حي حدائق القبة.

الأحياء التي يخدمها المنفذ: الوايلي – عابدين – الموسكي – وسط القاهرة – غرب القاهرة – باب الشعرية – بولاق – منشية ناصر.

3- السلام ثان: مدينة النهضة، إدارة تموين السلام 2.

الأحياء التي يخدمها المنفذ: مصر الجديدة – النزهة - مدينة نصر شرق – مدينة نصر غرب – المطرية – عين شمس – السلام (1) - السلام (2) – المرج – القاهرة الجديدة.

4- الزاوية الحمراء: 10 شارع فاروق يونس بجوار مخبز الحاج/ محمد أبو آية حي الزاوية الحمراء.

الأحياء التي يخدمها المنفذ: الزيتون – حدائق القبة – الساحل – روض الفرج – شبرا – الزاوية الحمراء - الشرابية.

ثانيًا: الجيزة

1- البدرشين: المجلس المحلي بالبدرشين.

الأحياء التي يخدمها المنفذ: البدرشين – العياط – الحوامدية – أبو النمرس – الواحات – أطفيح - الصف.

2- أوسيم: مبنى مجلس مدينه أوسيم.

الأحياء التي يخدمها المنفذ: أوسيم – كرداسة – منشأة القناطر – 6 أكتوبر.

3- إمبابة: إدارة تموين المنيرة الشرقية بلوك 18 شارع المطار أمام شارع الإمام الغزالي.

الأحياء التي يخدمها المنفذ: إمبابة – المنيرة الشرقية والغربية - الوارق.

4- بولاق الدكرور: مكتب تموين بولاق (1) بلوك 26 مساكن كفر طهرمس من شارع العشرين أمام رسلان.

الأحياء التي يخدمها المنفذ: الجيزة – الهرم – العجوزة – الدقي – العمرانية (أ)، (ب) – بولاق الدكرور (أ)، (ب).

ثالثا الإسكندرية

1 -محرم بك

العنوان :شارع قناة السويس، محرم بك

2 -باب شرق 1

العنوان :11 شارع جواد حسنى، الإبراهيمية

3 -غيط العنب

العنوان:107 شارع راغب باشا غيط العنب

4 -كرموز

العنوان:107 شارع راغب باشا ،غيط العنب

5 -الجمرك

العنوان :67 شارع قصر رأس التين،الجمرك

6 -اللبان

العنوان :6 شارع القائد جوهر، اللبان

7 -العامرية

العنوان :شارع مسجد الشرقاوى، العامرية، الإسكندرية

8 -برج العرب

العنوان :مساكن مجلس المدينة، شارع أنور السادات برج العرب

9 -رمل

العنوان :153 شارع الفتح، صفر

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي من على البطاقات التموينية، مؤكدا أن من تم حذفهم كانوا غير مستحقين للدعم ومن ثم إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجا.

وقال المصيلحي، إنه سيتم إضافة المواليد في ضوء القرار الاستثنائي، وذلك فقط للفئات الأكثر احتياجا والمستحقة بموجب الضوابط التي حددها القرار الوزاري المنظم لذلك، موضحا في الوقت نفسه أنه يتم صرف خبز مدعم لنحو 71 مليون مواطن ونحو 64 مليون مواطن على المقررات التموينية.