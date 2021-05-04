«قتلت شخصا».. السجن 10 سنوات لصاحبة محل أعلاف في كفر الشيخ

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفرالشيخ، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا، وبحضور أحمد طارق، وكيل النيابة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة صاحبة محل أعلاف دواجن، وشيفين يعملان لديها، بالسجن المشدد 10 سنوات، عما أسند إليهم، بقتل أحد الأشخاص، كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم رابع بالسجن لمدة 3 أعوام عما أسند إليه بنفس التهمة.

صدر الحكم في أحداث القضية رقم 12978 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 2734 لسنة 2020، كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال كل من «رضا.م.م.ا»، 39 عاما، صاحبة محل أعلاف دواجن، و«شريف.ع.ع»، 19 عاما، شيف بمطعم، و«عبدالعزيز.ع.ع»، 22 عاما، شيف بمطعم، و«فرج.إ.م»، وشهرته خالد الشايب، 24 عاما، مزارع، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ.

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الأربعة، قتلوا المجني عليه «حمادة.ن.ص.م»، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن عقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض عصى خشبية، وعندما رأوه قيده المتهمين الثاني والثالث بغرض شل مقاومته، فتعدت عليه المتهمة الأولى بعصا خشبية استقرت برأسه.

وأوضحت الأوراق أنه نتيجة التعدي على المجني عليه بعصا خشبية، أحدث المتهمين الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، والتي أودت بحياته في الحال، وذلك حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة لمساعدة المتهمين الثلاثة.​