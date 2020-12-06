يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأحد، 77 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 9 آلاف راكبا، كما يغادر المطار 77 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوربية وعربية، وأسيوية، وإفريقية، تقل على متنها نحو 10 آلاف مسافر من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول ستشهد خلال الـ24 ساعة القادمة مغادرة ووصول نحو 19 ألف راكبا على متن 154 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

مطار القاهرة الدولي يشهد اليوم سفر ووصول 154 رحلة لنقل 19 ألف راكب

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من "اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت"، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين".

المدير التنفيذي لسلطة الطيران المدني الجنوب سوداني يصل القاهرة على رأس وفد

كان المدير التنفيذي لسلطة الطيران المدني الجنوب سوداني، وصل القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى إلى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقباله الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، وتأتي هذه الزيارة في إطار تفعيل الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين جمهورية مصر العربية وجنوب السودان والتي تم مناقشتها أثناء زيارة وفد وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني لجنوب السودان مطلع الشهر الماضي.

وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بالدولة المصرية نحو تعزيز الروابط وعلاقات التعاون مع دول الجوار والدول الإفريقية من خلال إقامة شراكات اقتصادية في مختلف المجالات.

رئيس سلطة الطيران الجنوب سوداني يقوم بعدة جولات تفقدية داخل قطاع الطيران المدني

ومن المقرر أن يقوم رئيس سلطة الطيران الجنوب سوداني بعدة جولات تفقدية داخل قطاع الطيران المدني وعمل عدة لقاءات مع قيادات وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة لبحث سبل التعاون بين البلدين.