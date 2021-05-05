الأرصاد: درجات الحرارة ترتفع مجددا من السبت وتتجاوز 40 على عدة محافظات

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتعرض خلال هذه الفترة لموجة شديدة الحرارة تؤثر على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية بمرورها على معظم مناطق الصحراء الغربية، ترتفع درجة حرارتها على أغلب المحافظات، وتتجاوز درجة الحرارة حاجز الـ40 درجة في القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضاف شاهين خلال تصريحات لبرنامج «الآن» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الكتل الهوائية بالنسبة إلى هذا التوقيت من العام ودرجات الحرارة، تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية.

وتابع أنّ الطقس يكون حار على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جميع محافظات الجمهورية أثناء تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم في الفترة بين وقت الظهيرة والعصر، وتنخفض درجات الحرارة في فترات الليل عن القيم العظمى بما يزيد عن 10 درجات مئوية، حيث ترتفع درجات الحرارة أيضا لكن الطقس يكون معتدلا.

وأردف أنّ البلاد تتعرض هذا الأسبوع لكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية وتؤثر على القاهرة والوجه البحري، وبالنسبة لشمال وجنوب الصعيد فامتداد منخفض السودان يجلب رياحا جنوبية شرقية تعمل على رفع درجات الحرارة، أما نشاط الرياح فهو محدود جدا على مناطق متفرقة وسيمتد هذا النشاط غدا إلى مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، لتتسبب في بعض الارتفاعات في درجات الحرارة دون أن تتسبب في إثارة الرمال والأتربة، وستعاود درجة الحرارة الزيادة بعد انخفاض سيستمر على مدار يومي غدا وبعد غد الخميس والجمعة، لتزيد عن 40 درجة.