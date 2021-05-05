تحذير من الموجة الحارة بالإسكندرية: ارتفاع درجات الحرارة ممتد لـ5 أيام

حذرت محافظة الإسكندرية، من ارتفاع درجات الحرارة ضمن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال تلك الأيام، مطالبين من جميع مواطني المدينة الساحلية بالابتعاد عن الأماكن التي تشهد تأثير مباشر لأشعة الشمس.

وبلغت درجة الحرارة اليوم بمحافظة الإسكندرية، 30 درجة مئوية، إلا أنها تشهد ارتفاعاً في الرطوبة، ما يسبب حرارة كبرى على المدينة الساحلية.

طقس شديد الحرارة اليوم على الإسكندرية

وأوضحت محافظة الإسكندرية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت المواطنين من ذروة الارتفاع في درجات الحرارة اليوم، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارة معتدل ليلا، ويبدأ انخفاض طفيف على الإسكندرية الجمعة.

الموجة الحارة تستمر 5 أيام على الإسكندرية

وأشارت الإسكندرية، إلى أن الطقس يظل حارا وتستمر الموجة لمدة خمسة أيام قادمة، الأمر الذي يحتاج إلى الابتعاد عن الأماكن التي تشهد أشعة الشمس المباشرة، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية.

غلق الشواطئ والحدائق تمنع المتنفس الوحيد للمواطنين في الموجة الحارة

ويأتي ذلك في ظل غلق الحدائق والمتنزهات إغلاقاً كاملاً، بالإضافة إلى غلق جميع شواطئ المحافظة، البالغ عددها 66 شاطئاً، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت تلك الحدائق والشواطئ، تعد المتنفس لأبناء المدينة الساحلية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مثلما هو الوضع عليه خلال الموجة الحارة الجارية، إلا أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قد أحالت عن حدوث ذلك.