مستشار الرئيس: السلالة الهندية من كورونا لم تصل مصر حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن القرارات الستة التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا مهمة للغاية، وهدفها الأول والأخير زيادة الحرص والوعي وتقليل احتمالية إصابة المواطنين بفيروس كورونا، حيث تصب في مصلحة البلد وكل مواطن في مصر.

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي يعر ض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية دينا عصمت: «نرجو اتباع الإجراءات لأنها تخصنا وتفيدنا جميعا، فالقرارات واضحة ولا تحتاج إلى أي تفسيرات، فهي تشمل عموم الجمهورية وتخص كل محافظات الجمهورية».

وتابع، أن مصر في مرحلة تصاعدية من الموجة الثالثة بفيروس كورونا، وهو ما يتضح تماما من الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة والسكان يوميا ولا يمكن تحديد موعد معين للوصول إلى الذروة، أو مقارنة مرحلة بمرحلة أخرى، مشيرًا إلى أن الإصابات تزداد بشكل مستمر لكن الوضع تحت السيطرة والرعاية ويتم توفير كل الطاقات والمستلزمات والأدوية من أجل رعاية المرضى.

وأشار، إلى أن مصر تسعى للحصول على أكبر قدر من اللقاحات المعتمدة من مصادر مختلفة، وكلما تصل كمية يتم استدعاء المواطنين للحصول على اللقاحات، إذ أن توفير اللقاحات مستمر، داعيا المواطنين إلى الاستجابة للحملات.

وحول أزمة التحور الهندي، أوضح أنه لم يصل إلى مصر حتى الآن، لكن الدولة المصرية تتبع الإجراءات الاحترازية للحد من فرص انتقاله لمصر.

وأوضح، أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسياحة يجرى اتباعها، وكل العاملين في مجال السياحة بشرف الشيخ وجنوب سيناء والغردقة تم تطعيمهم من أجل حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح، أنه لا اختلاف جوهري بين أعراض كورونا في الموجة الثالثة عما كان عليه الوضع في الموجتين الأول والثانية، ومن الملاحظ زيادة الإصابات العائلية.