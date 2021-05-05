تفاصيل 40 وظيفة خالية بوزارة الري قبل انتهاء المدة وإجازة العيد

5 أيام متبقية على انتهاء فرصة الحصول على أكثر من 40 وظيفة خالية في وزارة الري بالقاهرة والمحافظات، والتي تتطلب شروط فضلا عن أنها متاحة لجميع المؤهلات، تستعرضها «الوطن» وفقا لما أعلنته وزارة الري والموارد المائية والجهات التابعة لها.

تفاصيل وظائف وزارة الري

- النوع المطلوب ذكر وأنثى.

- نوع الوظيفة: إدارية عليا.

- جهة العمل: وزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة.

- سنوات الخبرة بالنسبة لوظائف المستوى الوظيفي «العالي»: للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري «قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة»، للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري «18 سنة على الأقل» تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

سنوات الخبرة بالنسبة لوظائف المستوى الوظيفي «مدير عام»: للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري «قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في المستوى الوظيفي الأول (أ) وفقا للمعايير – وللمتقدمين من خارج الجهاز الإداري (17 سنة على الأقل) تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة»

- تاريخ انتهاء التقدم 10 مايو 2021. ​

- طريقة التقديم: تقدم الطلبات «باسم الدكتور وزير الموارد المائية والري» ــ وذلك للأمانة الفنية لشؤون القيادات بمبنى الوزارة بالدور العاشر بشارع كورنيش النيل بإمبابة.

أبرز الوظائف المتاحة:

وكان قد أرجأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مارس الماضي، التصويت على المادة 10 من مشروع قانون الموارد المائية، وذلك لحين الوصول لصياغة محكمة بين الحكومة والبرلمان حول المواد المتعلقة برسوم التراخيص والمواردة في مواد مشروع القانون.

وتنص المادة 10 من مشروع القانون على لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه. وبحسب المادة يُستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع.