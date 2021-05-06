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حظك اليوم الخميس 6-5-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الخميس 06 مايو 2021
برج القوس

برج القوس

يعرف عن مولود برج القوس شخصيته النارية فهو يعتبر من الأشخاص سريعي الغضب، لكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وربما يقدم الاعتذارات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يقترن بنبتون في وضع معاكس.. وعليك اليوم ألا تدع مشاعر القلق تشتتك وتلهيك عن تركيزك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب اليوم إثارة الحوارات الشائكة والمواضيع الحساسة مع الأهل والأقارب والأحباب.

 

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

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