عابد عناني: كنت متخوفا من أداء «عماد» بـ«الاختيار 2» والدور لم ينته بعد

بعدما مر أكثر من عام على مشاركته الأولى في مسلسل «الاختيار 1»، طلّ على جمهوره مرة أخرى على الشاشة، ليعيد إلى الأذهان شخصيته «عماد عبدالحميد» صديق هشام عشماوي، وفي الجزء الثاني «الاختيار 2»، ظهر الفنان الشاب عابد عناني مرة أخرى ليستكمل بعض المشاهد المرتبطة بالشخصية التي قدمها في شهر رمضان الماضي.

عابد عناني: مسلسل «الاختيار 2» أحد أبرز الأعمال الوطنية المصرية

قال الفنان عابد عناني، أنه سعد جدا بمشاركته في مسلسل «الاختيار 2»، ذلك العمل الوطني الأبرز خلال السنوات الماضية، والجزء الأول كان سبب شهرته بين الجمهور، مشيرا إلى أنه شعر بحالة من التخوف من كره الجمهور في المشاركة في الجزء الثاني، لأن المشاهدين تفاعلوا جدا مع الجزء الأول، كذلك مشاركته في رمضان الجارى بمسلسل «الطاووس»، الذي يقدم فيه أحد أدوار الشر.

وأضاف «عناني» لـ«الوطن»، أن مشاهده في «الاختيار 2»، لم تتوقف على مشهد حلقة أمس، ولكن هناك عدد من المشاهد الأخرى، موضحا أن تلك المشاهد منها ما هو جديد ويوضح للمشاهدين تفاصيل لم تكن معروفة عن العمليات الإرهابية، وأخرى تكملة لعدد من الخيوط التي ظهرت في الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، لتوضح الكثير من الأحداث التي وقعت على مدار الأعوام الماضية.

عناني: لا زال المشاهدون يتحدثون معي عن شخصية عماد عبدالحميد

وتابع، أنه رغم مرور ما يقرب من عام عن دوره في مسلسل «الاختيار»، إلا أنه ما زال يلتقي الكثير من المشاهدين في الأماكن العامة، ويتحدثون معه عن ذلك الدور، وكيف أقنعهم بشخصية الإرهابي التي ظهر بها، وآخرون يمزحون معه عن حكاية «العربية الفيرنا»، ويسعد جدا بتذكر الجمهور لدوره بعد ما يقرب من عام.

ولا زال «عناني» يستكمل تصوير بعض مشاهده في مسلسل «الطاووس»، وبعد انتهاء الموسم الرمضاني، يستكمل تصويره لفيلم «الفارس»، والذي يقدم فيه دورًا مختلفًا عما قدمه في الدراما من قبل، وهو من بطولة أحمد زاهر، وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، وملك أحمد زاهر، وإخراج رؤوف عبد العزيز.