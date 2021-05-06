كيف تتجنب آثار حرارة الجو وضربات الشمس أثناء الصيام؟.. طبيب يجيب

تستمر الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة لأيام مقبلة في مصر وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، وتتزامن الموجة الحارة الشديدة مع العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، بينما يتعرض الكثير من المواطنين لـ« ضربات الشمس»، أثناء الصيام خاصة في وقت الذروة ممن دفعتهم اعمالهم للتواجد في الشارع بهذه الفترة، ويتساءل الكثيرون كيف تتجنب آثار حرارة الجو وضربات الشمس أثناء الصيام؟، لحماية أنفسهخم من الآثار الضارة للشمس والتي من الممكن أن تتسبب في مشاكل صحية لهم.

« الوطن»، طرحت سؤالا كيف تتجنب آثار حرارة الجو وضربات الشمس أثناء الصيام؟، على الدكتور عمرو جعفر، أخصائي الأمراض الجلدية وتجميل البشرة وعضو الجمعية الدولية للأمراض الجلدية في الولايات المتحدة، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

ارتد ملابس واسعة وقطنية لتتجنب آثار حرارة الجو وضربات الشمس أثناء الصيام

يقول الدكتور عمرو جعفر، إنه يجب ارتداء الملابس الواسعة والفضفضافة والقطنية خلال الخروج في حرارة الجو المرتفعة، حيث أن الملابس الواسعة يمنع وصول الحرارة بشكل كبير إلى الجسم، وضرورة الابتعاد عن الشمش في وقت الذروة وخاصة من 11 صباحا وحتى الرابعة أو الخامسة مساءً، كما يجب ارتداء« كاب أو برنيطة أو قبعة»، لمن اضطرتهم ظروفهم للخروج في أوقات الظهيرة او وقت ارتفاع درجات الحرارة.

كيف تتجنب آثار حرارة الجو وضربات الشمس أثناء الصيام؟.. ارتد النظارة

يضيف جعفر، أنه يمكن للمواطنين، تتجنب آثار حرارة الجو وضربات الشمس أثناء الصيام، من خلال ارتداء النظارات الشمسية لحماية العين من خطر الشمس، وعدم التعرض المباشر للشمس حتى لا يصابوا بضربات شمس، كما يجب تخفيف الملابس خلال فترات النهار والتي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير، كما يجب وضع الكريمات الواقية من الشمس« الصن بلوك أو الصن سكرين»، وخاصة للفتيات لحماية بشرتهن من آثار الشمس ويفضل وضعه قبل الخروج بوقت كاف.

ويوضح أخصائي الأمراض الجلدية وتجميل البشرة، أنه لتتجنب آثار حرارة الجو وضربات الشمس أثناء الصيام، يجب تناول المياه والسوائل الطبيعية بكثرة في الفترة ما بين الإفطار والسحور، كما يجب تناول الخضروات والفواكه، حيث تعمل على ترطيب الجسم خلال فترات النهار، وتحمي الجسم من الجفاف، فضلاً عن وقياته من ضربات الشمس.

قلل من التوابل لتتجنب آثار حرارة الجو وضربات الشمس أثناء الصيام

وينصح جعفر، المرضى الذين يعانون من حساسية الجيوب الأنفية بعدم الخروج قدر المستطاع، والمرضى الذين يعانون من خلل في وظائف الدم أيضاً، بعدم الخروج لتتجنب آثار حرارة الجو وضربات الشمس أثناء الصيام، كما ينصح المواطنين بالاستحمام بالماء البارد قبل الخروج، ووضع كمادات ماء بارد على الرأس وبالقدمين قبل الخروج.

كما ينصح أخصائي الأمراض الجلدية وتجميل البشرة، بضرورة التقليل من التوابل والبهارات في الأطعمة التي يتناولونها خلال وجبتي الإفطار والسحور لتتجنب آثار حرارة الجو وضربات الشمس أثناء الصيام، كما يجب تناول الأطعمة التي تساعد الجسم على الاحتفاظ بالمياه أو الحفاظ عليه رطبا.