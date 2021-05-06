الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة.. تعرف على أكبر وأقوى صواريخ بكين

خلال الساعات الماضية، أثارت بكين جدل ضخم بسبب الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، والمحتمل سقوطه في سوريا بعد أيام، حيث يتم تحديد مساراته باستمرار، خوفاً من إضراره لمنطقة مأهولة بالسكان.

ومن المتوقع أن يدخل الصاروخ الصيني طراز Long March 5B الغلاف الجوي للأرض تقريباً يوم 8 مايو، وهو ما يثير مخاوف من احتمال سقوط أجزاء كبيرة على الأرض، وتتسبب في خطر بالغ حال إصابتها لمناطق مأهولة بالسكان.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الصاروخ «لونج مارش 5 بي»:

- تم إطلاقه في 28 أبريل الماضي، كجزء من أول محطة فضائية تطورها الصين لتنافس المحطة الفضائية الدولية.

- فقدت وكالة الفضاء الصينية السيطرة على الطابق المركزي في الصاروخ، ما يعني سقوطه وتحطمه في أي منطقة.

- يعد أكبر وأقوى الصواريخ الصينية.

- تم تطوير المحرك ما بين عامي 2000 و2001 وتم اختباره من قبل إدارة الفضاء الوطنية الصينية.

- يبلغ طول الجزء الذي من المحتمل سقوطه 30 متراً، ووزنه 21 طناً.

- يعتبر الصاروخ مخصص لإرسال رحلات إلى الفضاء.

- يعادل صاروخ «دلتا 4 هيفي» الأمريكي، وصاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس»، أو صاروخ «أريان 5» الأوروبي.

- هناك حالياً نسختان من cz5، وهما cz5 و cz5b.

- تبلغ الحمولة القصوى للنسخة الأساسية حوالي 25 ألف كيلو.

- في 5 مايو 2020، انطلق الصاروخ في أول رحلة له، من مركز وينتشانغ الفضائي، لإرسال نسخة تجريبية من سفينة فضاء مأهولة صينية من الجيل الجديد وكبسولة شحن يمكنها العودة لاختبارها في الفضاء.

- يصل طول الصاروخ إلى 57 متراً، وقدرة حمولته أكبر بنحو 2.5 مرة من أي صاروخ صيني آخر.

- يحتل المركز الثالث ضمن أقوى الصواريخ التشغيلية في العالم.

- يصل متوسط سرعة الصاروخ 28 ألف كيلو متر في الساعة.

- يدور على ارتفاع من 160 إلى 360 كيلو متر من الغلاف الجوي، يدور دورة كاملة حول الأرض في 90 دقيقة.

- مر فوق سماء مصر لعدة دقائق، أمس، ثم اتجه لدول أخرى في المسار العشوائي له.